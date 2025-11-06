السويد وأوكرانيا تتعاونان في مجال تصنيع الأسلحة

وقعت السويد وأوكرانيا، اليوم الخميس، إعلان نوايا لإنشاء مركز في الأراضي الأوكرانية لتصنيع أسلحة جديدة، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع في العاصمة السويدية ستوكهولم.

وقال وزير الدفاع السويدي بال جونسون، في مؤتمر صحافي في ستوكهولم "سننشئ مركزا مشتركا في أوكرانيا، يعمل فيه سويديون على ابتكارات جديدة في مجال الدفاع".

وأضاف أن هذا المركز "سيعزز قدرتنا على تصميم تقنيات جديدة وإنتاجها" في المجال الحربي.

ووفقا للوزير، ستقدم أوكرانيا خبرتها الميدانية المكتسبة من أزمتها الحالية، فيما تساهم السويد بقطاع الدفاع.

وذكّر وزير الدفاع الأوكراني دينيس شميغال بأن لدى البلدين "اتفاقات عدة وإعلانات نوايا، وعقودا بين شركات سويدية وأوكرانية".

ورفض ذكر أسماء الشركات، مؤكدا في الوقت نفسه أن كييف وستوكهولم ترغبان في البدء بتنفيذ تعاونهما بأسرع وقت.

وتعد السويد من أكثر الدول الداعمة لأوكرانيا، وقد وقع البلدان في الآونة الأخيرة إعلان نوايا لتبيع ستوكهولم كييف ما بين 100 و150 مقاتلة من طراز "غريبن".

وقال الوزير الأوكراني إن بلده مستعد لإرسال طيارين وتقنيين إلى السويد، للتدرّب على هذه الطائرات.