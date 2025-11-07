السبت 8 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

تسارع إلغاء الرحلات الجوية في الولايات المتحدة بسبب الإغلاق الحكومي

طائرة تهبط في مطار لوس أنجلوس الدولي
7 نوفمبر 2025 08:59

بدأت شركات الطيران الأميركية، في إلغاء الرحلات الجوية في أنحاء البلاد، استجابة لأمر إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية بخفض حركة الطيران في أكثر المطارات ازدحاما في البلاد اعتبارا من اليوم الجمعة، بسبب الإغلاق الحكومي. وتم بالفعل إلغاء مئات الرحلات المقررة اليوم الجمعة في بعض أكثر 40 مطارا ازدحاما، وارتفع عدد الإلغاءات طوال فترة بعد ظهر الخميس.
ووفقا لموقع فلايت أوير الإلكتروني، تم إلغاء 445 رحلة على الأقل مقررة اليوم الجمعة، وهو أكثر من أربعة أضعاف عدد الرحلات التي ألغيت  أمس الخميس.
وكانت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية قد أمرت شركات الطيران بتطبيق خفض تدريجي بنسبة 10% في جداول رحلاتها في 40 من أكثر المطارات ازدحاما في أكثر من عشرين ولاية. وسيؤثر خفض الرحلات أيضا على خدمات العديد من المطارات الصغيرة، وبدأ بعض المسافرين بتغيير أو إلغاء برامج رحلاتهم مسبقا. وتسارعت جهود شركات الطيران لتحديد الرحلات التي سيتم تخفيضها، في حين سادت حالة ترقب بين المسافرين في عطلة نهاية الأسبوع وما بعدها انتظارا لمعرفة ما إذا كانت رحلاتهم ستقلع في الوقت المقرر. 

المصدر: وكالات
