الأخبار العالمية

ارتفاع حصيلة ضحايا تحطم طائرة الشحن الأميركية

موقع تحطم طائرة شحن خارج مطار في كنتاكي
7 نوفمبر 2025 10:03

قال رئيس بلدية لويزفيل كريج جرينبرج إن عدد القتلى جراء تحطم طائرة شحن تابعة لشركة يو بي إس في ولاية كنتاكي الأميركية في وقت سابق من الأسبوع ارتفع إلى 13 شخصا. وأكد جرينبرج في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أن ثلاثة من المتوفين كانوا طاقم طائرة ماكدونيل دوجلاس إم دي11- . ووفقا لإدارة الطيران الاتحادية الأميركية، أقلعت طائرة الشحن من مطار لويزفيل محمد علي الدولي حوالي الساعة 15:5 مساء (2215 بتوقيت جرينتش) يوم الثلاثاء.
وكانت الطائرة متجهة إلى هونولولو، في ولاية هاواي الأميركية. وأظهرت لقطات للحادث تحطم الطائرة بعد لحظات فقط واشتعالها لتتحول إلى كرة نارية ضخمة.
وقالت الشرطة إن الطائرة سقطت على بعد حوالي خمسة كيلومترات جنوب المطار. ويجري المجلس الوطني الأميركي لسلامة النقل التحقيق في سبب الحادث.

المصدر: وكالات
