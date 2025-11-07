«الأونروا»: واحد من كل 5 أطفال بغزة فاتته اللقاحات الأساسية خلال الحرب

غزة (الاتحاد)

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، أمس، إن واحداً من كل 5 أطفال في قطاع غزة فاتته اللقاحات الأساسية خلال عامين من الحرب. وأضافت «الأونروا» في بيان: «أفادت التقارير بأن طفلاً من كل 5 أطفال في غزة فاتته اللقاحات الأساسية».

يأتي ذلك في وقت تتجهز فيه وزارة الصحة، ومرافق صحية تابعة لـ«الأونروا» والهلال الأحمر الفلسطيني، وبدعم من منظمتي الصحة العالمية والأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، لإطلاق حملة تطعيم استدراكية غداً الأحد، في 150 مركزاً صحياً بالقطاع، وفق معطيات سابقة للوزارة.

وأوضحت «الأونروا» أن هذه الحملة تهدف للوصول إلى 44 ألف طفل بغزة من أجل إعطائهم اللقاحات المنقذة للحياة، وإجراء فحوصات سوء التغذية لهم.

وخلال عامين من الحرب، أطلقت وزارة الصحة الفلسطينية بالتعاون مع منظمات دولية حملتي تطعيم طارئة ضد شلل الأطفال فقط، الأولى انطلقت في 1 سبتمبر 2024 والثانية في 22 فبراير 2025.

وأشارت الوكالة الأممية إلى أنها ستقدم هذه اللقاحات في 24 مركزاً صحياً ونقطة طبيّة، في جميع أنحاء القطاع، في إطار جهودها لاستعادة الرعاية الأساسية لأطفال غزة.