أميركا تحذر من تقليص الرحلات الجوية 20% إذا استمر الإغلاق الحكومي

حذر وزير النقل الأميركي شون دافي أمس الجمعة من أنه قد يجبر شركات الطيران على خفض رحلاتها الجوية بما يصل إلى 20 بالمئة إذا استمر الإغلاق الحكومي، في وقت تتسابق فيه شركات الطيران الأميركية لتطبيق تخفيضات غير مسبوقة في الرحلات استجابة لتوجيهات الحكومة.

وقالت إدارة الطيران الاتحادية إنها أمرت شركات الطيران أمس الجمعة بخفض الرحلات الجوية أربعة بالمئة في 40 مطاراً رئيسياً بسبب الإغلاق الحكومي على أن ترتفع النسبة إلى 10 بالمئة بحلول 14 نوفمبر.

وعلى صعيد منفصل، أدى غياب مراقبي الحركة الجوية إلى تأخير مئات الرحلات في 10 مطارات، من بينها أتلانتا وسان فرانسيسكو وهيوستن وفينيكس وواشنطن ونيوآرك.

وأفاد موقع فلايت أوير الإلكتروني الذي يتتبع الرحلات الجوية أنه بحلول الساعة 7:30 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1130 بتوقيت جرينتش)، وصل عدد الرحلات المتأخرة إلى أكثر من 5300 رحلة.

وخلال فترة الإغلاق الحكومي القياسية المستمرة منذ 38 يوما، أُجبر 13 ألف مراقب للحركة الجوية و50 ألفا من موظفي أمن المطارات على العمل بدون أجر، مما أدى إلى زيادة التغيب عن العمل.

وقال دافي للصحفيين إنه ربما يطلب لاحقا خفض الرحلات 20 بالمئة إذا ساءت الأمور وتغيب المزيد من المراقبين عن العمل.

وأضاف "أقيّم البيانات... سنتخذ القرارات بناء على ما نراه في المجال الجوي".

وبدأ تقليص عدد الرحلات عند الساعة 1100 بتوقيت جرينتش، ويشمل نحو 700 رحلة تديرها أكبر أربع شركات طيران أميركية وهي أميركان إيرلاينز ودلتا إيرلاينز وساوث وست إيرلاينز ويونايتد إيرلاينز.

ومن المقرر أن ترتفع هذه النسبة إلى ستة بالمئة يوم الثلاثاء ثم 10 بالمئة بحلول 14 نوفمبر إذا لم ينته الإغلاق الحكومي.

ولا يشمل ذلك الرحلات الدولية.



