الأحد 9 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الرئيس الكوري الجنوبي السابق يرفض حضور استجواب المحامي الخاص

الرئيس الكوري الجنوبي السابق يرفض حضور استجواب المحامي الخاص
8 نوفمبر 2025 12:52

تغيب الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سوك يول اليوم السبت، عن حضور استجواب فريق محام خاص بشأن تدخله المزعوم في تحقيق عسكري حول وفاة أحد جنود البحرية الكورية عام 2023.
وقالت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية ، إن فريق المحامي الخاص لي ميونج هيون استدعى يون يوم الاثنين الماضي ، بعد إصدار أمر له بالحضور للاستجواب الساعة 10 صباحا اليوم السبت.
وكان فريق المحامي الخاص قد طالب سابقا بحضوره في 23 أكتوبر ، لكن الرئيس السابق لم يمتثل، محتجاً بجداول أعمال محاميه.
ويواجه يون، المحتجز حاليا بسبب محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في ديسمبر الماضي، اتهاما بشكل منفصل بإساءة استخدام سلطته ومساعدة مجرم على الهرب فيما يتعلق بقضية جندي البحرية.

المصدر: د ب أ
كوريا الجنوبية
