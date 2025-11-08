روسيا تعلن تحقيق إنجازات ميدانية في جبهات القتال

قالت روسيا، اليوم السبت، إن قواتها تواصل تقدمها في معارك ضارية عند مدينتي بوكروفسك وكوبيانسك الرئيسيتين، وإنها سيطرت على قرية صغيرة في شرق أوكرانيا.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية، عبر تطبيق "تلغرام"، أن القوات سيطرت على قرية "فوفتشه" الواقعة في الركن الجنوبي الشرقي من منطقة دنيبروبتروفسك.

وفي منطقة دونيتسك، قالت روسيا إنها واصلت تحقيق مكاسب في معارك في بلدة بوكروفسك الاستراتيجية، وكذلك في بلدة ميرنوهراد المجاورة.

وأضافت روسيا أن البلدتين محاصرتان. وذكرتهما باسميهما من الحقبة السوفيتية، كراسنوارميسك ودميتروف.

وقالت وزارة الدفاع إن قواتها تحرز تقدما في كوبيانسك بمنطقة خاركيف حيث تُحاصر وحدات أوكرانية.

وأقرت كييف بصعوبة الوضع في بوكروفسك، حيث تدور معارك منذ أكثر من عام، لكنها تقول إنها تواصل القتال في البلدات الثلاث.

ويظهر موقع "ديب ستيت"، وهو خريطة مفتوحة المصدر لخط المواجهة ويديره أوكرانيون، أن روسيا تقدمت في بوكروفسك وكوبيانسك، لكنها لم تقطع الطريق على القوات الأوكرانية في أي منهما.