إعصار "فونج وونج" العملاق يهدد الفلبين

بدأ الإعصار العملاق فونج وونج، وهو أكبر عاصفة تهدد الفلبين هذا العام، بضرب الساحل الشمالي الشرقي للبلاد قبيل وصوله إلى اليابسة اليوم الأحد، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي وإجبار عشرات الآلاف من الأشخاص على الإجلاء، ودفع بوزير الدفاع إلى تحذير الملايين من ضرورة الإجلاء إلى مكان آمن من القرى عالية الخطورة قبل فوات الأوان.

واقترب الإعصار فونج وونج، الذي يمكن أن يغطي ثلثي الأرخبيل الواقع في جنوب شرق آسيا بنطاقه الواسع من الأمطار والرياح الذي يبلغ 1600 كيلومتر (994 ميلا)، من المحيط الهادئ في الوقت الذي لا تزال فيه الفلبين تتعامل مع الدمار الذي خلفه الإعصار كالمايجي، الذي أسفر عن مقتل 204 أشخاص على الأقل في مقاطعات الجزر الوسطى يوم الثلاثاء قبل أن يضرب فيتنام، حيث قتل خمسة أشخاص على الأقل.

وأعلن الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور حالة الطوارئ بسبب الدمار الواسع النطاق الذي سببه إعصار كالمايجي والكارثة المتوقعة من إعصار فونج وونج، والذي يطلق عليه اسم أوان في الفلبين.

وقال خبراء الأرصاد الحكوميون إنه من المتوقع أن يتخذ الإعصار مساراً شمالياً غربياً ويصل إلى اليابسة على ساحل مقاطعة أورورا أو إيزابيلا في وقت لاحق من اليوم الأحد أو صباح يوم غد الاثنين.