الإثنين 10 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الأخبار العالمية

زلزال قوي يضرب قبالة سواحل اليابان

زلزال
9 نوفمبر 2025 08:28

ضرب زلزال قوي بلغت شدته 5.6 درجة على مقياس ريختر البحر قبالة سواحل اليابان، بحسب ما سجله مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

ووفقاً للبيانات المتاحة، كان مركز الزلزال يقع على بعد 127 كيلومتراً (حوالي 79 ميلاً) إلى الشرق من مدينة مياكو، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 51 ألف نسمة، وكان الزلزال على عمق 19 كيلومتراً (حوالي 11.8 ميلاً).

ولم ترد على الفور أي معلومات عن وقوع خسائر محتملة أو أضرار ناجمة عن الكارثة الطبيعية. ولم يصدر تحذير من موجات مد عاتية (تسونامي). وتلي الزلزال ثلاث هزات تراوحت شدتها بين5 إلى 5.1 درجة على مقياس ريختر، بحسب مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

المصدر: وكالات
زلزال
اليابان
