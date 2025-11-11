الأربعاء 12 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

تحطم طائرة صغيرة في فلوريدا بعد دقائق من إقلاعها

تحطم طائرة (أرشيفية)
11 نوفمبر 2025 09:22

تحطمت طائرة توربينية صغيرة كانت في مهمة إغاثة من الإعصار إلى جامايكا، أمس الاثنين، في بركة مياه داخل حي سكني في ضاحية كورال سبرينجز التابعة لفورت لودرديل بولاية فلوريدا الأميركية، مما أسفر عن مقتل شخصين بعد وقت قصير من إقلاعها، فيما كادت تصطدم بالمنازل، بحسب ما ذكرته السلطات وأحد السكان المحليين.
وأكدت إدارة شرطة كورال سبرينجز وقوع حالتي وفاة، في بيان صدر بعد ظهر الاثنين، لكنها لم تقدم مزيدا من التفاصيل عن ركاب الطائرة، ولم ترد فورا على الرسائل التي تطلب معلومات إضافية. وقال نائب رئيس إدارة الإطفاء في كورال سبرينجز-باركلاند، مايك موزر، إن فرق الطوارئ استجابت خلال دقائق من تلقيها بلاغا عن الحادث. وأوضح موزر أنه لم تتضرر أي منازل، لكن الفرق رصدت بعض الحطام قرب بركة تجميع المياه. 

المصدر: وكالات
