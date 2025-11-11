الأربعاء 12 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

إعصار "فونج وونج" يبتعد عن الفلبين مخلفاً قتلى وأضراراً واسعة

أطفال يخوضون في طريق غمرته الفيضانات في مقاطعة جنوب مانيلا
11 نوفمبر 2025 07:39

خرج الإعصار فونج-وونج من شمال غرب الفلبين أمس بعد أن تسبب في فيضانات وانهيارات أرضية، وأدى إلى انقطاع الكهرباء عن محافظات بأكملها، وأسفر عن مقتل 10 أشخاص على الأقل وتشريد أكثر من 4ر1 مليون شخص.
وكان من المتوقع أن يتحرك الإعصار نحو شمال غرب باتجاه تايوان. واجتاح فونج وونج شمالي الفلبين بينما كانت البلاد لا تزال تتعامل مع الدمار الذي خلفه الإعصار كالمايجي، الذي أودى بحياة 224 شخصا على الأقل في المقاطعات الوسطى يوم الثلاثاء الماضي قبل أن يضرب فيتنام، حيث قتل خمسة أشخاص على الأقل. وضرب فونج وونج اليابسة في مقاطعة أورورا الشمالية الشرقية ليل أول أمس الأحد باعتباره إعصارا عملاقا برياح مستدامة تصل سرعتها إلى 185 كيلومترا في الساعة (115 ميلا في الساعة) وعواصف تصل إلى 230 كيلومترا في الساعة (143 ميلا في الساعة). وقال خبراء الأرصاد الحكوميون إن العاصفة التي يبلغ عرضها 800 كيلومتر (1100 ميل) ضعفت أثناء اجتياحها للمقاطعات الشمالية الجبلية والسهول الزراعية ليلا قبل أن تبتعد عن مقاطعة لا يونيون متجهة نحو بحر الصين الجنوبي. وانتقل أكثر من 4ر1 مليون شخص إلى ملاجئ الطوارئ أو منازل الأقارب قبل وصول الإعصار إلى اليابسة.

أخبار ذات صلة
إعصار "فونج وونج" يتسبب بفيضانات في تايوان وإجلاء الآلاف
الإمارات تتضامن مع الفلبين وتعزّي في ضحايا إعصار فونغ وونغ
المصدر: وكالات
الفلبين
إعصار
فيضانات
آخر الأخبار
كوزمين: الألم أكبر درس لـ«الأبيض» قبل موقعة العراق
الرياضة
كوزمين: الألم أكبر درس لـ«الأبيض» قبل موقعة العراق
اليوم 13:26
«مرسيدس» للبيع والمشتري مجهول!
الرياضة
«مرسيدس» للبيع والمشتري مجهول!
اليوم 13:24
عبدالله بن زايد يلتقي وزير الخزانة الأميركي
علوم الدار
عبدالله بن زايد يلتقي وزير الخزانة الأميركي
اليوم 13:19
وزير الثقافة يزور مهرجان "فريج الفن والتصميم" في قطر
التعليم والمعرفة
وزير الثقافة يزور مهرجان "فريج الفن والتصميم" في قطر ويشيد بالحراك الإبداعي الخليجي
اليوم 13:11
مهرجان الرياضات البحرية لأصحاب الهمم ينطلق غداً في أبوظبي
الرياضة
مهرجان الرياضات البحرية لأصحاب الهمم ينطلق غداً في أبوظبي
اليوم 12:50
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©