الأربعاء 12 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

وزراء خارجية مجموعة السبع يجتمعون في كندا

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو سيجري محادثات ثنائية في كندا
11 نوفمبر 2025 09:09

يجتمع وزراء خارجية مجموعة السبع في كندا، اليوم الثلاثاء لعقد اجتماعات يتوقع أن تركّز على أوكرانيا والتوصل إلى توافق في الآراء بشأن السبل الممكنة لإنهاء الحرب المستمرة منذ قرابة أربع سنوات.
يجتمع وزراء خارجية مجموعة السبع في منطقة نياغرا الكندية على الحدود مع الولايات المتحدة.
 وتأمل وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في تحقيق نتائج ملموسة لمساعدة كييف خلال محادثات نياغرا.
وقالت إن أولوية الاجتماع هي توسيع المناقشات خارج مجموعة السبع التي تضم بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة.
ومن المقرر أن يجري وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو محادثات ثنائية مع أناند الأربعاء، في اليوم الثاني والأخير من اجتماعات مجموعة السبع.


المصدر: وكالات
الولايات المتحدة
أوكرانيا
كندا
مجموعة السبع
آخر الأخبار
كوزمين: الألم أكبر درس لـ«الأبيض» قبل موقعة العراق
الرياضة
كوزمين: الألم أكبر درس لـ«الأبيض» قبل موقعة العراق
اليوم 13:26
«مرسيدس» للبيع والمشتري مجهول!
الرياضة
«مرسيدس» للبيع والمشتري مجهول!
اليوم 13:24
عبدالله بن زايد يلتقي وزير الخزانة الأميركي
علوم الدار
عبدالله بن زايد يلتقي وزير الخزانة الأميركي
اليوم 13:19
وزير الثقافة يزور مهرجان "فريج الفن والتصميم" في قطر
التعليم والمعرفة
وزير الثقافة يزور مهرجان "فريج الفن والتصميم" في قطر ويشيد بالحراك الإبداعي الخليجي
اليوم 13:11
مهرجان الرياضات البحرية لأصحاب الهمم ينطلق غداً في أبوظبي
الرياضة
مهرجان الرياضات البحرية لأصحاب الهمم ينطلق غداً في أبوظبي
اليوم 12:50
