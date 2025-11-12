الخميس 13 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

زلزال يضرب قبرص

زلزال يضرب قبرص
12 نوفمبر 2025 19:50

 ضرب زلزال بقوة 5.3 درجة قبرص اليوم الأربعاء وشعر به سكان مناطق من لبنان، دون أن ترد تقارير حتى الآن عن وقوع أضرار.
وذكرت هيئة المسح الجيولوجي القبرصية أن الزلزال وقع عند حوالي الساعة 11:32 صباحا (0932 بتوقيت جرينتش) على بعد 20 كيلومتراً إلى الشمال الشرقي من مدينة بافوس بغرب البلاد وعلى عمق 15 كيلومتراً.
وأفاد التلفزيون الرسمي بإخلاء المباني العامة لفترة وجيزة في بافوس.
واستمر حدوث هزات ارتدادية، كان من بينها واحدة سجل المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل قوتها المبدئية عند 5.3 درجة. وقال شهود إن سكان المباني الشاهقة في مناطق، من ضمنها العاصمة نيقوسيا، شعروا بالهزة.

المصدر: رويترز
