الأخبار العالمية

انتهاء الإغلاق الحكومي الأطول في تاريخ الولايات المتحدة

رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون يتحدث إلى وسائل الإعلام في الكابيتول هيل في واشنطن العاصمة
13 نوفمبر 2025 07:16

أنهى الكونجرس أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة استمر 43 يوما وتسبّب باضطرابات في قطاعات اقتصادية حيوية في البلاد وترك مئات الآلاف من العمال دون أجور فيما تبادل الديموقراطيون والجمهوريون مسؤولية أزمة الميزانية.
وصوّت مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون بأغلبية بسيطة للموافقة على حزمة أقرها مجلس الشيوخ من شأنها إعادة فتح الإدارات والوكالات الفدرالية، في حين أبدى العديد من الديموقراطيين غضبهم إزاء ما يرون أنه استسلام من جانب زعماء الحزب.
وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون في خطاب أن "الأمر كان خاطئا".
والآن، سيعود إلى العمل حوالى 670 ألف موظف حكومي تم تسريحهم مؤقتا، كما سيحصل عدد مماثل ممن بقوا في مناصبهم دون أجر من بينهم أكثر من 60 ألف مراقب حركة جوية وموظف أمن المطارات، على رواتبهم المتأخرة.

المصدر: وكالات
