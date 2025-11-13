البرازيل تمدد المفاوضات في مؤتمر المناخ "كوب 30"

قالت البرازيل إنها ستمدد المفاوضات في مؤتمر المناخ (كوب30) لمنح الدول الوقت لتقريب وجهات النظر في قضايا شائكة مرتبطة بالأهداف المناخية والموارد المالية اللازمة لتحقيقها.

وكان من المفترض حل هذه النقاط العالقة خلال جلسة عقدت الأربعاء، لكن بعد دقائق من بدء الاجتماع، قال أندري كوريا دو لاغو، الدبلوماسي الذي يرأس المحادثات، إن هناك حاجة إلى مزيد من المشاورات، وأرجأ الموعد النهائي إلى السبت.

وأوضح أن الدول "شاركت في مناقشات مفتوحة وصادقة"، لكنها "تحتاج إلى مزيد من الوقت".وتمكّنت الرئاسة البرازيلية من تأمين إدراج العديد من البنود الرئيسية في جدول الأعمال الاثنين، في حين تعهّدت إجراء مشاورات حول المزيد من النقاط الخلافية التي أثارتها مجموعات من البلدان.

وتريد دول تحالف الدول الجزرية الصغيرة، بدعم من جهات أخرى، أن تتطرّق القمة إلى غياب التزامات من جانب البلدان بشأن الحد من انبعاثات غازات الدفيئة المسببة لاحترار المناخ.

ومن القضايا الرئيسية الأخرى التي أثارها تحالف من الدول النامية، مسألة الدعم المالي الذي يجب على الدول الغنية تقديمه. ومن نقاط الخلاف الأخرى التدابير التجارية "الأحادية" مثل ضريبة الكربون الحدودية الأوروبية.



