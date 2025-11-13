الجمعة 14 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

البرازيل تمدد المفاوضات في مؤتمر المناخ "كوب 30"

الملكة الدنماركية ماري تزور أوتينجا بارك على هامش مؤتمر COP30 في بيليم البرازيل
13 نوفمبر 2025 08:10

قالت البرازيل إنها ستمدد المفاوضات في مؤتمر المناخ (كوب30) لمنح الدول الوقت لتقريب وجهات النظر في قضايا شائكة مرتبطة بالأهداف المناخية والموارد المالية اللازمة لتحقيقها.
وكان من المفترض حل هذه النقاط العالقة خلال جلسة عقدت الأربعاء، لكن بعد دقائق من بدء الاجتماع، قال أندري كوريا دو لاغو، الدبلوماسي الذي يرأس المحادثات، إن هناك حاجة إلى مزيد من المشاورات، وأرجأ الموعد النهائي إلى السبت.
وأوضح أن الدول "شاركت في مناقشات مفتوحة وصادقة"، لكنها "تحتاج إلى مزيد من الوقت".وتمكّنت الرئاسة البرازيلية من تأمين إدراج العديد من البنود الرئيسية في جدول الأعمال الاثنين، في حين تعهّدت إجراء مشاورات حول المزيد من النقاط الخلافية التي أثارتها مجموعات من البلدان.
وتريد دول تحالف الدول الجزرية الصغيرة، بدعم من جهات أخرى، أن تتطرّق القمة إلى غياب التزامات من جانب البلدان بشأن الحد من انبعاثات غازات الدفيئة المسببة لاحترار المناخ.
ومن القضايا الرئيسية الأخرى التي أثارها تحالف من الدول النامية، مسألة الدعم المالي الذي يجب على الدول الغنية تقديمه. ومن نقاط الخلاف الأخرى التدابير التجارية "الأحادية" مثل ضريبة الكربون الحدودية الأوروبية.

أخبار ذات صلة
«مفوضية اللاجئين»: تغير المناخ أجبر الملايين على النزوح
انطلاق أعمال مؤتمر الأطراف بشأن المناخ في البرازيل
المصدر: وكالات
المناخ
التغير
البرازيل
التغير المناخي
آخر الأخبار
سلطان النيادي يستعرض رحلته في الفضاء خلال «منتدى الشباب الكشفي العربي»
علوم الدار
سلطان النيادي يستعرض رحلته في الفضاء خلال «منتدى الشباب الكشفي العربي»
اليوم 13:20
أحمد الصايغ: توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير منظومتنا الصحية
علوم الدار
أحمد الصايغ: توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير منظومتنا الصحية
اليوم 13:17
مظاهرات من أجل المناخ في أكثر من 70 موقعاً بألمانياً
الأخبار العالمية
مظاهرات من أجل المناخ في أكثر من 70 موقعاً بألمانياً
اليوم 13:03
أسبوع أبوظبي للطفولة المبكرة ينطلق الاثنين المقبل
علوم الدار
أسبوع أبوظبي للطفولة المبكرة ينطلق الاثنين المقبل
اليوم 12:56
«جزيرة ياس» تطلق تجربة Stranger Things: The Experience
الترفيه
«جزيرة ياس» تطلق تجربة Stranger Things: The Experience
اليوم 12:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©