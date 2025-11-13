عشرات الجرحى إثر اقتحام حافلة لسوق بكوريا الجنوبية

قال مسؤولون كوريون جنوبيون إن شخصين لقيا حتفهما وأصيب 18 آخرون إثر اقتحام حافلة لسوق في مدينة سول بكوريا الجنوبية.

قال مسؤولو الطوارئ في كوريا الجنوبية إن شاحنة خفيفة اصطدمت بسوق اليوم الخميس وخرجت عن السيطرة لمسافة 150 مترا مما أدى إلى إصابة 20 شخصا بينهم اثنان فقدا الوعي.

وقال مكتب الإطفاء في إفادة للتلفزيون إن الحادث وقع في سوق بمدينة بوتشون على بعد حوالي 20 كيلومترا غربي العاصمة سول.

وقال مسؤول في الشرطة في الإحاطة الإعلامية إن حالة السائق ليست حرجة.وأضاف المسؤول إن الشرطة ستسلم السيارة إلى المحققين لمحاولة تحديد سبب الحادث.