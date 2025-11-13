الجمعة 14 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

عشرات الجرحى إثر اقتحام حافلة لسوق بكوريا الجنوبية

13 نوفمبر 2025 10:21

 قال مسؤولون كوريون جنوبيون إن شخصين لقيا حتفهما وأصيب 18 آخرون إثر اقتحام حافلة لسوق في مدينة سول بكوريا الجنوبية.

