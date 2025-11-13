الجمعة 14 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مجموعة السبع قلقة من  القيود على تدفق المساعدات إلى غزة

وزراء خارجية مجموعة السبع ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي
13 نوفمبر 2025 20:59

أعرب وزراء خارجية مجموعة السبع، اليوم الخميس، عن قلقهم إزاء القيود المفروضة على تدفق المساعدات إلى قطاع غزة.
ودعا الوزراء، في بيان مشترك في ختام اجتماعهم الذي استمر يومين في كندا، جميع الأطراف إلى السماح بالمساعدات الإنسانية على نطاق واسع دون تدخل.
وأكد وزراء المجموعة، التي تضم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وكندا واليايان وإيطاليا، دعمهم القوي لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في القطاع.
وتحضر الاجتماع كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي.
وقالوا إن "من الضروري أن تستمر جميع الأطراف في المشاركة بشكل بناء في الخطوات التالية" الموضحة في الخطة.

أخبار ذات صلة
مباحثات مصرية أممية حول استضافة القاهرة مؤتمر إعادة الإعمار في قطاع غزة
أميركا تعرب عن تفاؤلها بشأن إصدار قرار أممي حول غزة
المصدر: وكالات
مجموعة السبع
وزراء الخارجية
قطاع غزة
غزة
خطة ترامب
وقف إطلاق النار
آخر الأخبار
سلطان النيادي يستعرض رحلته في الفضاء خلال «منتدى الشباب الكشفي العربي»
علوم الدار
سلطان النيادي يستعرض رحلته في الفضاء خلال «منتدى الشباب الكشفي العربي»
اليوم 13:20
أحمد الصايغ: توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير منظومتنا الصحية
علوم الدار
أحمد الصايغ: توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير منظومتنا الصحية
اليوم 13:17
مظاهرات من أجل المناخ في أكثر من 70 موقعاً بألمانياً
الأخبار العالمية
مظاهرات من أجل المناخ في أكثر من 70 موقعاً بألمانياً
اليوم 13:03
أسبوع أبوظبي للطفولة المبكرة ينطلق الاثنين المقبل
علوم الدار
أسبوع أبوظبي للطفولة المبكرة ينطلق الاثنين المقبل
اليوم 12:56
«جزيرة ياس» تطلق تجربة Stranger Things: The Experience
الترفيه
«جزيرة ياس» تطلق تجربة Stranger Things: The Experience
اليوم 12:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©