مجموعة السبع قلقة من  القيود على تدفق المساعدات إلى غزة

أعرب وزراء خارجية مجموعة السبع، اليوم الخميس، عن قلقهم إزاء القيود المفروضة على تدفق المساعدات إلى قطاع غزة.

ودعا الوزراء، في بيان مشترك في ختام اجتماعهم الذي استمر يومين في كندا، جميع الأطراف إلى السماح بالمساعدات الإنسانية على نطاق واسع دون تدخل.

وأكد وزراء المجموعة، التي تضم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وكندا واليايان وإيطاليا، دعمهم القوي لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في القطاع.

وتحضر الاجتماع كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي.

وقالوا إن "من الضروري أن تستمر جميع الأطراف في المشاركة بشكل بناء في الخطوات التالية" الموضحة في الخطة.