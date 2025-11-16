الإثنين 17 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

المتحدث باسم الصليب الأحمر لـ«الاتحاد»: تدهور غير مسبوق للأوضاع الإنسانية في السودان

لاجئون سودانيون ينتظرون خارج مكتب تسجيل مفوضية اللاجئين في مخيم «طينة» بتشاد (أ ف ب)
17 نوفمبر 2025 01:04

أحمد مراد (الخرطوم، القاهرة)

حذر المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الخرطوم، عدنان حزام، من خطورة تفاقم الأوضاع الإنسانية في السودان، في ظل التطورات الخطيرة التي شهدتها مدينة الفاشر خلال الأيام الماضية، مما أدى إلى موجة نزوح جديدة تُضاف إلى سلسلة الأزمات التي أفرزها الصراع الذي تشهده البلاد منذ أكثر من عامين ونصف عام، وهو ما أثّر بشكل كبير على حياة ملايين السودانيين.
وقال حزام في تصريح لـ «الاتحاد»: إن حجم المأساة في السودان كبير جداً، والاحتياجات الإنسانية للنازحين تفوق الإمكانات المتاحة، إذ هناك حاجة ماسة إلى المال والغذاء والرعاية الصحية، في ظل غياب أبسط المقومات الخدمية، مما شكل عبئاً إضافياً على كل من السكان المحليين والنازحين، خاصة فيما يتعلق بالحصول على المياه.
وأضاف أن طرفي النزاع في السودان مُطالبان باحترام القانون الدولي الإنساني، الذي يُنتهك في ظل إفلات المنتهكين من العقاب، مشدداً على ضرورة الوقف الفوري لأعمال العنف التي تستهدف المدنيين والأطباء والمرضى، وحتى من تركوا السلاح، معتبراً أن هذه الأفعال تُعد خرقاً صارخاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، الذي يوجب احترام وحماية حياة المدنيين والعاملين في المجال الإنساني والمرضى، وكل من توقف عن القتال.
وأشار حزام إلى أن آلاف الأسر السودانية نزحت باتجاه مدينة «طويلة» خلال الأيام الماضية، وتعمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر على دعم الأسر النازحة، عبر توزيع مساعدات غذائية وإيوائية، إضافة إلى توزيع مساعدات مالية على نحو 70 ألف نازح لتمكينهم من تلبية وشراء احتياجاتهم الأساسية.
وذكر أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر عملت أيضاً على دعم المؤسسات الصحية وبعض النقاط الطبية لتقوم بدورها الخدمي، إلى جانب تأهيل بئر مياه لتوفير مياه نظيفة وآمنة لسكان «طويلة».

العون الإنساني
لا تزال آلاف الأسر بحاجة ماسة إلى المساعدة والعون الإنساني، إذ فرت بحثاً عن الأمان والمأوى، لكنها فوجئت بواقع صعب ووضع هش للغاية نتيجة للاحتياجات المتزايدة. وشدد المتحدث باسم الصليب الأحمر على ضرورة تعزيز العمل الإنساني في السودان بشكل حقيقي، مؤكداً أن اللجنة الدولية ستظل إلى جانب الشعب السوداني قدر المستطاع، ساعيةً إلى تخفيف حدة الأزمة الإنسانية، بعدما طرق الصراع أبواب كل بيت سوداني، مطالباً بوقف الهجمات على العاملين في المجالين الإنساني والطبي، والتحرك العاجل لمواجهة التداعيات الخطيرة الناجمة عن الصراع.

الصليب الأحمر
السودان
اللجنة الدولية للصليب الأحمر
الخرطوم
الحرب في السودان
أزمة السودان
الأزمة السودانية
