جوجل تعرض تعديلات للإعلانات بعد غرامة بـ 3 مليارات يورو

عرضت جوجل تعديل منتجاتها التكنولوجية الإعلانية لتسوية أمر صادر عن الاتحاد الأوروبي بعد غرامة لمكافحة الاحتكار بقيمة نحو 3 مليارات يورو.

وقالت جوجل التابعة لشركة ألفابت في منشور اليوم الجمعة، إنها سوف تعطي الناشرين خيارات لتحديد حد أدنى مختلف من الأسعار للمزايدين على منصة «أد مانجر» التابعة لجوجل، وكذلك تعزيز القابلية للتشغيل عبر خدماتها التكنولوجية الإعلانية لإعطاء الناشرين والمعلنين المزيد من الخيارات والمرونة، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

ورغم العرض، قالت الشركة إنها مازالت تختلف مع قرار المفوضية الأوروبية الصادر في سبتمبر الماضي، وتعتزم الاستئناف عليه.

وقالت هيئة مكافحة الاحتكار بالاتحاد الأوروبي، وقتها إن جوجل أساءت استخدام هيمنتها بتوفير لسوقها الدعائي ميزة تنافسية، ويجب إنهاء ممارساتها. وأعلنت المفوضية الأوروبية أمس الخميس، أنها فتحت تحقيقاً بشأن ما إذا كانت جوجل تقوم بصورة غير قانونية بالتحيز ضد وسائل إعلام ومواقع نشر إلكترونية في نتائج البحث.

وقالت المفوضية إنه تم بدء التحقيق لتقييم ما إذا كانت الشركة التكنولوجية العملاقة طبقت «شروطاً عادلة ومنطقية وغير تمييزية» مع المواقع الإلكترونية للناشرين على محركها البحثي «جوجل سيرش»، وفقاً لقانون الأسواق الرقمية.