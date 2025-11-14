عودة رواد صينيين إلى الأرض بعد أن علقوا في محطة تيانغونغ

عاد ثلاثة رواد صينيين إلى الأرض الجمعة، بعد أن ظلوا عالقين لأيام في محطة «تيانغونغ» الفضائية الصينية بسبب تضرّر مركبتهم.

أرجئت رحلة عودتهم التي كانت مقررة في الخامس من نوفمبر، بعد اصطدام حطام فضائي مجهري بمركبتهم «شنتشو-20» الملتحمة بالمحطة.

ويشكل الضرر الذي طال المركبة خطراً على حياة الطاقم خلال عودتهم إلى الغلاف الجوي للأرض.

وأظهرت صورٌ بثها التلفزيون الصيني هبوط الكبسولة التي حملت طاقم مهمة شنتشو-20 والمُعلّقة بمظلة ضخمة حمراء وبيضاء، في أرض صحراوية في منغوليا الداخلية، في شمال الصين.

وعند وصولهم في الساعة 16:40 (8:40 بتوقيت غرينتش)، أكدت إدارة الفضاء المأهولة الصينية (CMSA)، أن الرجال الثلاثة، تشن دونغ (46 عاماً)، وتشن تشونغروي (41 عاماً)، ووانغ جيه (36 عاماً)، «بخير».

وكانت الوكالة صرحت صباح الجمعة أن نافذة الكبسولة التي كان من المفترض استخدامها للعودة إلى الأرض، فيها «شقّ رقيق... ولم تعد تُلبي معايير العودة الآمنة».

ولتجنب تعريضهم لأي خطر عاد الرواد في كبسولة مهمة شنتشو-21 المخصصة في الأساس للرواد الذين حلوا محلهم في بداية نوفمبر.

ومُذّاك، تشارك الرواد الستة محطة «تيانغونغ».

وشكل التأجيل انتكاسة قلما شهدها برنامج الفضاء الصيني الذي يتميز عادة بالتنظيم المتقن.

وصل الرواد الثلاثة العائدون إلى محطة «تيانغونغ» الفضائية في نهاية أبريل.

وأشارت وكالة الفضاء الصينية للرحلات المأهولة إلى أنّ المركبة الفضائية التالية «شنتشو-22» ستُطلَق «في موعد لم يُحدد بعد»، من دون التطرق إلى تفاصيل إضافية.