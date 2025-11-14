السويد: قتلى وجرحى جراء اصطدام حافلة بمحطة حافلات

قضى أشخاص عدة وأصيب آخرون بعدما صدمت حافلة، ركابا كانوا ينتظرون في محطة للحافلات في وسط العاصمة السويدية ستوكهولم، عصر اليوم الجمعة في ساعة الذروة، وفق ما أعلنت الشرطة.

وأشارت الشرطة، في بيان، إلى مصرع أشخاص وإصابة آخرين في الحادث، موضحة أنها "لن تعلّق في الوقت الراهن على عدد أو جنس أو أعمار الضحايا".

وأظهرت لقطات، نشرتها وسائل إعلام سويدية، انتشارا كبيرا للشرطة وسيارات الإسعاف وآليات الطوارئ في الموقع، وبذل طواقم الإغاثة جهودا أسفل الحافلة ذات الطابقين لمساعدة أشخاص عالقين تحتها.

وقالت ناديا نورتون المتحدثة باسم الشرطة، في تصريح صحفي، إن سبب الحادث لم يتّضح بعد.

وأضافت "سيتعين على التحقيق تحديد ما حدث. من المبكر جدا الإدلاء بأي تصريحات ولا أريد التكهن بأي شيء".

وأعلنت توقيف سائق الحافلة وفتح تحقيق في جريمة قتل عن غير عمد، في إجراء روتيني.

وقالت نورتون "يجب أن نستجوبه، ثم سنرى هل سيُطلق سراحه أو سيُحتجز".

تقع محطة الحافلات، التي شهدت حادث الاصطدام في شارع "فالهالافيجن" بحي "أوسترمالم" بالعاصمة السويدية ستوكهولم.

وأفادت خدمات الطوارئ أن الحافلة لم تكن في الخدمة ولم يكن على متنها أي ركاب، وفقا لما ذكرته وكالة (تي تي) السويدية للأنباء.