السبت 15 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

السويد: قتلى وجرحى جراء اصطدام حافلة بمحطة حافلات

حافلة تصدم مسافرين في محطة للحافلات في ستوكهولم
14 نوفمبر 2025 20:47

قضى أشخاص عدة وأصيب آخرون بعدما صدمت حافلة، ركابا كانوا ينتظرون في محطة للحافلات في وسط العاصمة السويدية ستوكهولم، عصر اليوم الجمعة في ساعة الذروة، وفق ما أعلنت الشرطة.
وأشارت الشرطة، في بيان، إلى مصرع أشخاص وإصابة آخرين في الحادث، موضحة أنها "لن تعلّق في الوقت الراهن على عدد أو جنس أو أعمار الضحايا".
وأظهرت لقطات، نشرتها وسائل إعلام سويدية، انتشارا كبيرا للشرطة وسيارات الإسعاف وآليات الطوارئ في الموقع، وبذل طواقم الإغاثة جهودا أسفل الحافلة ذات الطابقين لمساعدة أشخاص عالقين تحتها.
وقالت ناديا نورتون المتحدثة باسم الشرطة، في تصريح صحفي، إن سبب الحادث لم يتّضح بعد.
وأضافت "سيتعين على التحقيق تحديد ما حدث. من المبكر جدا الإدلاء بأي تصريحات ولا أريد التكهن بأي شيء".
وأعلنت توقيف سائق الحافلة وفتح تحقيق في جريمة قتل عن غير عمد، في إجراء روتيني.
وقالت نورتون "يجب أن نستجوبه، ثم سنرى هل سيُطلق سراحه أو سيُحتجز".
تقع محطة الحافلات، التي شهدت حادث الاصطدام في شارع "فالهالافيجن" بحي "أوسترمالم" بالعاصمة السويدية ستوكهولم. 
وأفادت خدمات الطوارئ أن الحافلة لم تكن في الخدمة ولم يكن على متنها أي ركاب، وفقا لما ذكرته وكالة (تي تي) السويدية للأنباء.

أخبار ذات صلة
قتلى إثر دهس حافلة المارة في ستوكهولم
اصطدام طائرتين على مدرج مطار
المصدر: د ب أ
ستوكهولم
حافلة
اصطدام
آخر الأخبار
مخيم للنازحين في مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مياه الأمطار تغرق مئات خيام النازحين في غزة
اليوم 01:11
طفل فلسطيني يلعب بدراجته في مخيم النصيرات (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«اليونيسف» لـ«الاتحاد»: الأطفال المفقودون أعقد الملفات الإنسانية في غزة
اليوم 01:11
امرأة نازحة من الفاشر تمر أمام خيام في بلدة الدبة الشمالية (أ ف ب)
علوم الدار
حراك إماراتي بارز لوقف الحرب الأهلية في السودان
اليوم 01:11
ذياب بن محمد بن زايد: رفاه الإنسان الغاية الأولى لقيادتنا الرشيدة
علوم الدار
ذياب بن محمد بن زايد: رفاه الإنسان الغاية الأولى لقيادتنا الرشيدة
اليوم 01:11
برعاية ذياب بن محمد بن زايد.. إطلاق برنامج «القيادات العربية الشابة في القطاع الثالث» لتعزيز العمل التنموي
علوم الدار
برعاية ذياب بن محمد بن زايد.. إطلاق برنامج «القيادات العربية الشابة في القطاع الثالث» لتعزيز العمل التنموي
اليوم 01:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©