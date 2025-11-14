السبت 15 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

سويسرا تعلن تخفيض الرسوم الجمركية الأميركية على صادراتها

مصنع في سويسرا
14 نوفمبر 2025 22:03

قالت الحكومة السويسرية، اليوم الجمعة، إن الرسوم الجمركية الأميركية على صادراتها سوف تُخفض من 39 بالمئة إلى 15 بالمئة وشكرت الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الحوار البناء.
وأضافت الحكومة، عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي "نجحت سويسرا والولايات المتحدة في التوصل إلى حل.. الرسوم الجمركية الأميركية ستُخفض إلى 15 بالمئة".
وقال المجلس الاتحادي السويسري، وهو السلطة التنفيذية المكونة من سبعة أعضاء في البلاد، في منشور على حسابه على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي "شكرا لك أيها الرئيس ترامب على المشاركة البناءة".
وأكدت الحكومة السويسرية أن اجتماع وزير الاقتصاد السويسري جي بارميلان مع الممثل التجاري الأميركي جيميسون جرير، أمس الخميس، أثمر عن نتائج إيجابية.
وأفادت الحكومة بأنها ستقدم المزيد من التفاصيل في وقت لاحق اليوم.
يأتي خفض الرسوم الجمركية الأميركية بعد أشهر من رفع إدارة ترامب الرسوم على السلع السويسرية من 31%  التي أعلنت عنها في أبريل الماضي إلى 39% في أول أغسطس.

المصدر: وكالات
