ترامب يتصل بكمبوديا وتايلاند بعد تجدد الاشتباكات

أفاد البيت الأبيض، اليوم الجمعة، بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب "أجرى اتصالين هاتفيين بكل من تايلاند وكمبوديا في محاولة لحل النزاع الأخير بينهما".

وقال مسؤول أميركي كبير إن الرئيس ترامب "على تواصل أيضا مع ماليزيا للمساعدة في وضع حد للعنف"، وذلك بعد وقوع مواجهات جديدة على الحدود بين البلدين الجارتين الواقعتين في جنوب شرق آسيا.

وأجلت كمبوديا، أمس الخميس، المئات من الأشخاص من قرية على الحدود المتنازع عليها مع تايلاند، وذلك بعد يوم من مقتل أحد مواطنيها أثناء تبادل إطلاق النار بين الدولتين.

ووقع إطلاق النار، الأربعاء، بعد يومين من فقدان جندي تايلاندي لقدمه بعدما مشى على لغم أثناء دورية في منطقة أخرى في الحدود.

وحملت تايلاند، كمبوديا مسؤولية الانفجار، وأعلنت أنها علقت العمل باتفاق وقف إطلاق النار، الذي رعاه الرئيس الأميركي توقيعه في 26 أكتوبر الماضي في ماليزيا.

وقد أثارت النزاعات بين الدولتين بشأن موقع الحدود صراعا مسلحا استمر خمسة أيام في أواخر يوليو الماضي مما أسفر عن مقتل العشرات من الجنود والمدنيين.