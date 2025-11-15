سويسرا تعتزم تعزيز استثماراتها في الولايات المتحدة

أعلنت سويسرا يوم الجمعة عن خطط لاستثمار 200 مليار دولار في الولايات المتحدة حتى عام 2028، حيث أتمت اتفاقاً لخفض الرسوم الجمركية الأميركية على البضائع السويسرية.

وقال وزير الاقتصاد السويسري جاي بارميلين إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وافقت على خفض الرسوم الجمركية على معظم السلع السويسرية إلى 15%، وهو نفس المستوى المفروض على الاتحاد الأوروبي المجاور - من 39% وهو أعلى معدل على أي دولة غربية.

وأشاد بارميلين بالاتفاق باعتباره نتيجة "للزخم الجديد الناتج عن التزام الرئيس الأميركي" وقال إن دخوله حيز التنفيذ سيستغرق "عدة أسابيع".

وقال المجلس الاتحادي السويسري، وهو السلطة التنفيذية المكونة من سبعة أعضاء في البلاد في منشور على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إكس،:" شكراً لك أيها الرئيس ترامب على المشاركة البناءة ".

وأكد البيت الأبيض الاتفاق يوم الجمعة، مضيفا أن شركات من سويسرا وليختنشتاين الصغيرة ستستثمر 67 مليار دولار من أصل 200 مليار دولار العام المقبل.

وقال إن الاستثمارات ستوفر الآلاف من فرص العمل "في عدد من القطاعات، مثل الأدوية والمعدات والأجهزة الطبية والفضاء والبناء والتصنيع المتقدم وتصنيع الذهب والبنية التحتية للطاقة".