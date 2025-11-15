الأحد 16 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

سويسرا تعتزم تعزيز استثماراتها في الولايات المتحدة

سويسرا تعتزم تعزيز استثماراتها في الولايات المتحدة
15 نوفمبر 2025 08:13

أعلنت سويسرا يوم الجمعة عن خطط لاستثمار 200 مليار دولار في الولايات المتحدة حتى عام 2028، حيث أتمت اتفاقاً لخفض الرسوم الجمركية الأميركية على البضائع السويسرية.
وقال وزير الاقتصاد السويسري جاي بارميلين إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وافقت على خفض الرسوم الجمركية على معظم السلع السويسرية إلى 15%، وهو نفس المستوى المفروض على الاتحاد الأوروبي المجاور - من 39% وهو أعلى معدل على أي دولة غربية.
وأشاد بارميلين بالاتفاق باعتباره نتيجة "للزخم الجديد الناتج عن التزام الرئيس الأميركي" وقال إن دخوله حيز التنفيذ سيستغرق "عدة أسابيع".
وقال المجلس الاتحادي السويسري، وهو السلطة التنفيذية المكونة من سبعة أعضاء في البلاد في منشور على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إكس،:" شكراً لك أيها الرئيس ترامب على المشاركة البناءة ".
وأكد البيت الأبيض الاتفاق يوم الجمعة، مضيفا أن شركات من سويسرا وليختنشتاين الصغيرة ستستثمر 67 مليار دولار من أصل 200 مليار دولار العام المقبل.
وقال إن الاستثمارات ستوفر الآلاف من فرص العمل "في عدد من القطاعات، مثل الأدوية والمعدات والأجهزة الطبية والفضاء والبناء والتصنيع المتقدم وتصنيع الذهب والبنية التحتية للطاقة". 

أخبار ذات صلة
إسلام ماخاتشيف يُتوج بلقب «يو إف سي 322» في نيويورك
القبض على نجم سلة أميركا بتهمة «الاعتداء الجنائي»!
المصدر: د ب أ
سويسرا
أميركا
آخر الأخبار
نهيان بن مبارك
علوم الدار
نهيان بن مبارك: قيم ومبادئ التسامح والتعايش تتجسد في أقوال وأفعال رئيس الدولة
اليوم 12:56
جانب من الاستعدادات للانتخابات الرئاسية في تشيلي
الأخبار العالمية
انتخابات رئاسية في تشيلي
اليوم 12:46
إسلام ماخاتشيف يُتوج بلقب «يو إف سي 322» في نيويورك
الرياضة
إسلام ماخاتشيف يُتوج بلقب «يو إف سي 322» في نيويورك
اليوم 12:06
دبي.. تنفيذ أول رحلة مأهولة للتاكسي الجوي الكهربائي بين مرغم ومطار آل مكتوم
علوم الدار
نجاح أول رحلة مأهولة للتاكسي الجوي الكهربائي بين مرغم ومطار آل مكتوم
اليوم 12:02
القبض على نجم سلة أميركا بتهمة «الاعتداء الجنائي»!
الرياضة
القبض على نجم سلة أميركا بتهمة «الاعتداء الجنائي»!
اليوم 11:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©