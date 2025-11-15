إبطال مفعول قنبلة من الحرب العالمية الثانية في نورمبرج

نجحت السُّلطات الألمانية في إبطال مفعول قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية في مدينة نورمبرج الواقعة جنوبي ألمانيا، حسبما أعلنت المدينة في وقت مبكر من صباح اليوم السبت.

واحتاج ثلاثة خبراء في إبطال مفعول القنابل إلى نحو ساعة لتأمين القنبلة. وبعد عملية نزع فتيل القنبلة، تمت إزالتها وتم السماح للسكان بالعودة إلى منازلهم، وذلك بعدما تم إجراء عملية إخلاء واسعة النطاق في وقت سابق.

وأعلنت سلطات المدينة أنه كان من الضروري إغلاق الطرق في محيط دائرة نصف قطرها 800 متر من موقع القنبلة.

وطالبت سُلطات المدينة نحو 21 ألف مواطن بمغادرة منازلهم، مضيفة أن هذه هي أكبر عملية إخلاء يتم تنفيذها في مدينة نورمبرج بعد اكتشاف القنبلة من مخلّفات الحرب العالمية الثانية.

وتزن القنبلة، نحو 450 كيلوجراما، وتم اكتشافها أثناء أعمال بناء في شارع أفيناريوس في حي جروسرويت في المدينة.