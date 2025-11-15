الأحد 16 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

إبطال مفعول قنبلة من الحرب العالمية الثانية في نورمبرج

إبطال مفعول قنبلة من الحرب العالمية الثانية في نورمبرج
15 نوفمبر 2025 10:45

 نجحت السُّلطات الألمانية في إبطال مفعول قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية في مدينة نورمبرج الواقعة جنوبي ألمانيا، حسبما أعلنت المدينة في وقت مبكر من صباح اليوم السبت.
واحتاج ثلاثة خبراء في إبطال مفعول القنابل إلى نحو ساعة لتأمين القنبلة. وبعد عملية نزع فتيل القنبلة، تمت إزالتها وتم السماح للسكان بالعودة إلى منازلهم، وذلك بعدما تم إجراء عملية إخلاء واسعة النطاق في وقت سابق.
وأعلنت سلطات المدينة أنه كان من الضروري إغلاق الطرق في محيط دائرة نصف قطرها 800 متر من موقع القنبلة.
وطالبت سُلطات المدينة نحو 21 ألف مواطن بمغادرة منازلهم، مضيفة أن هذه هي أكبر عملية إخلاء يتم تنفيذها في مدينة نورمبرج بعد اكتشاف القنبلة من مخلّفات الحرب العالمية الثانية.
وتزن القنبلة، نحو 450 كيلوجراما، وتم اكتشافها أثناء أعمال بناء في شارع أفيناريوس في حي جروسرويت في المدينة.

أخبار ذات صلة
بيكر: زفيريف ضحية «عائق ذهني»!
لاعبو سلوفاكيا يهددون ألمانيا!
المصدر: د ب أ
الحرب العالمية الثانية
ألمانيا
آخر الأخبار
نهيان بن مبارك
علوم الدار
نهيان بن مبارك: قيم ومبادئ التسامح والتعايش تتجسد في أقوال وأفعال رئيس الدولة
اليوم 12:56
جانب من الاستعدادات للانتخابات الرئاسية في تشيلي
الأخبار العالمية
انتخابات رئاسية في تشيلي
اليوم 12:46
إسلام ماخاتشيف يُتوج بلقب «يو إف سي 322» في نيويورك
الرياضة
إسلام ماخاتشيف يُتوج بلقب «يو إف سي 322» في نيويورك
اليوم 12:06
دبي.. تنفيذ أول رحلة مأهولة للتاكسي الجوي الكهربائي بين مرغم ومطار آل مكتوم
علوم الدار
نجاح أول رحلة مأهولة للتاكسي الجوي الكهربائي بين مرغم ومطار آل مكتوم
اليوم 12:02
القبض على نجم سلة أميركا بتهمة «الاعتداء الجنائي»!
الرياضة
القبض على نجم سلة أميركا بتهمة «الاعتداء الجنائي»!
اليوم 11:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©