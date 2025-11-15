الأحد 16 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

جرحى جراء انفجار في مصنع للأسمدة بالأرجنتين

15 نوفمبر 2025 12:35

أصيب ما لا يقل عن 22 شخصاً، اليوم السبت، جراء انفجار قوي في مصنع للمواد الكيميائية الزراعية بضواحي العاصمة الأرجنتينية، بوينس آيرس.
وتسببت قوة الانفجار في تحطُّم نوافذ المنازل في الأحياء المحيطة بالمنطقة الصناعية، وأفادت التقارير بأن المستشفى المحلي في مدينة إيزيزا، موقع الحادث، استقبل عدداً من المصابين بجروح ناجمة عن الزجاج المحطم وحروق.
وانتقلت فرق الإطفاء إلى موقع الحادث للسيطرة على الحريق الهائل الذي التهم مساحة واسعة، حيث تظهر اللقطات الجوية أعمدة دخان كثيفة تتصاعد من المكان.
وأصدرت السلطات تحذيرات للسكان تطالبهم بإغلاق نوافذ منازلهم، تحسباً لأي انبعاثات سامة محتملة.
يجدر الذكر أن مطار وزير بيستاريني الدولي القريب من موقع الانفجار لا يزال يعمل بشكل طبيعي. ولم تكشف بعد الأسباب المباشرة التي أدت إلى وقوع الانفجار، حيث لا تزال التحقيقات جارية لتحديد الظروف التي أدت إلى هذا الحادث.

 

المصدر: وام
الأرجنتين
