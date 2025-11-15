الأحد 16 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

قتلى من قوات الأمن بهجوم إرهابي في نيجيريا

وحدة من الجيش النيجيري
15 نوفمبر 2025 18:40

قُتل أربعة من عناصر قوات الأمن في نيجيريا هم جنديان وعضوان في مجموعة للدفاع الذاتي، أمس الجمعة، بكمين نصبه إرهابيون في شمال شرق نيجيريا، بحسب مصدر عسكري وتقرير أمني للأمم المتحدة.
وأطلق أعضاء في جماعة إرهابية النار من أسلحة ثقيلة على قافلة دراجات نارية تضم جنودا، وعناصر في مجموعة للدفاع الذاتي، وصيادين محليين كانوا يقومون بدورية قرب قرية "واجيركو" في منطقة "دامبوا" في ولاية بورنو، بحسب المصدرين.
تأتي الحادثة في إطار سلسلة هجمات نفذتها جماعات إرهابية مستهدفة قوات الأمن النيجيرية.
وقال مسؤول عسكري، طالبا عدم الكشف عن هويته "فقدنا جنديين وعضوين في قوة المهام المشتركة المدنية بكمين نصبه إرهابيون قرابة الساعة 16,30 أمس".
وأكد حصول "تبادل لإطلاق النار".
وتناقلت وكالات إنسانية في المنطقة تقريرا للأمم المتحدة عن الوضع، أورد الأرقام نفسها.
وأفاد هذا التقرير بفقدان عدد من الجنود.

أخبار ذات صلة
نيجيريا والكونغو.. «فاصلة جديدة»
الاتحاد الأفريقي يكشف عن قائمتين جديدتين في ترشيحات جوائز الأفضل
المصدر: آ ف ب
نيجيريا
هجوم إرهابي
جماعات إرهابية
آخر الأخبار
نهيان بن مبارك
علوم الدار
نهيان بن مبارك: قيم ومبادئ التسامح والتعايش تتجسد في أقوال وأفعال رئيس الدولة
اليوم 12:56
جانب من الاستعدادات للانتخابات الرئاسية في تشيلي
الأخبار العالمية
انتخابات رئاسية في تشيلي
اليوم 12:46
إسلام ماخاتشيف يُتوج بلقب «يو إف سي 322» في نيويورك
الرياضة
إسلام ماخاتشيف يُتوج بلقب «يو إف سي 322» في نيويورك
اليوم 12:06
دبي.. تنفيذ أول رحلة مأهولة للتاكسي الجوي الكهربائي بين مرغم ومطار آل مكتوم
علوم الدار
نجاح أول رحلة مأهولة للتاكسي الجوي الكهربائي بين مرغم ومطار آل مكتوم
اليوم 12:02
القبض على نجم سلة أميركا بتهمة «الاعتداء الجنائي»!
الرياضة
القبض على نجم سلة أميركا بتهمة «الاعتداء الجنائي»!
اليوم 11:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©