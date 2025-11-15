الأحد 16 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
تجدّد الاشتباكات جنوبي سوريا

منظر عام لمدينة السويداء جنوبي سوريا - أرشيفية
16 نوفمبر 2025 01:53

دمشق (الاتحاد)

تجدّدت الاشتباكات العنيفة في ريف السويداء جنوبي سوريا، صباح أمس، وسط اتهامات متبادلة بين قوات الأمن السورية ومجموعات مسلحة بخرق وقف إطلاق النار، على أطراف بلدة المجدل، حيث استهدفت مجموعات مسلّحة مواقع تابعة لقوات الأمن بالمنطقة، ما أدى لاندلاع مواجهات.  ونقلت قناة «الإخبارية السورية» عن مصدر أمني، إن المحافظة، سجّلت، خرقاً جديداً لوقف النار، متهماً مجموعات مسلّحة باستهداف نقاط لقوى الأمن في قرية المجدل غربي السويداء.
في غضون ذلك، عثرت وزارة الدفاع السورية، أمس، على أجهزة عسكرية بدائية الصنع استخدمت في هجوم استهدف دمشق بواسطة صواريخ أطلقت من منصة متحركة، لم يعرف من أطلقها حتى الآن. وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق أمس، تعرض العاصمة لهجوم بصاروخين من نوع «كاتيوشا» أُطلقا من أطراف المدينة باتجاه الأحياء السكنية في منطقة المزة، ما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين وإلحاق أضرار مادية بالمكان، حسبما أفادت الوكالة العربية السورية. 
وقالت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع، إنها باشرت التحقيق في ملابسات الهجوم بالتعاون مع وزارة الداخلية، وتعمل على جمع الأدلة وتحديد مسار الصواريخ ومصادر الإطلاق.

