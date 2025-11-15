الأحد 16 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي لـ«الاتحاد»: نوظف كامل إمكانياتنا لدعم السلام في غزة

شاب فلسطيني يجلس على أنقاض مبنى مدمر في غزة (أرشيفية)
16 نوفمبر 2025 01:53

شعبان بلال (رفح)

أخبار ذات صلة
مصر تطالب بالانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة
الأمم المتحدة: الجيش الإسرائيلي ينفذ تهجيراً قسرياً بالضفة الغربية

أكد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، أنور العنوني، التزام الاتحاد بالمساهمة في دعم جهود السلام في قطاع غزة، والعمل على إيصال المساعدات الإنسانية بسرعة وأمان ودون أي عوائق، وبالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، بما في ذلك الممر البحري القبرصي والطرق البرية.
وقال العنوني في تصريحٍ لـ«الاتحاد»: إن الاتحاد الأوروبي سيوظّف كامل إمكانياته لدعم غزة، من خلال بعثة المساعدة الحدودية التابعة للتكتل في معبر رفح، وبعثة الشرطة الأوروبية في الأراضي الفلسطينية.
وأضاف: أن الاتحاد الأوروبي يقف على أهبة الاستعداد للمساهمة في استقرار غزة، ودعم جهود التعافي وإعادة الإعمار والحوكمة الانتقالية، مشدداً على أهمية الاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن المرحلة الأولى من الخطة الشاملة لإنهاء الصراع، التي طرحها الرئيس الأميركي، ونتائجِ قمة شرم الشيخ للسلام.
 ودعا العنوني جميع الأطراف إلى الالتزام الكامل بتنفيذ جميع مراحل اتفاق وقف إطلاق النار، والامتناعِ عن أي إجراءات تُعرض الاتفاق للخطر، مشيداً بالجهود الدبلوماسية التي تقودها الولايات المتحدة، والدور الذي يلعبه الوسطاء الإقليميون، الذي دأب الاتحاد الأوروبي على دعمه.

الاتحاد الأوروبي
غزة
فلسطين
قطاع غزة
إسرائيل
حرب غزة
الحرب في غزة
أهالي غزة
سكان غزة
المساعدات الإنسانية
آخر الأخبار
نهيان بن مبارك
علوم الدار
نهيان بن مبارك: قيم ومبادئ التسامح والتعايش تتجسد في أقوال وأفعال رئيس الدولة
اليوم 12:56
جانب من الاستعدادات للانتخابات الرئاسية في تشيلي
الأخبار العالمية
انتخابات رئاسية في تشيلي
اليوم 12:46
إسلام ماخاتشيف يُتوج بلقب «يو إف سي 322» في نيويورك
الرياضة
إسلام ماخاتشيف يُتوج بلقب «يو إف سي 322» في نيويورك
اليوم 12:06
دبي.. تنفيذ أول رحلة مأهولة للتاكسي الجوي الكهربائي بين مرغم ومطار آل مكتوم
علوم الدار
نجاح أول رحلة مأهولة للتاكسي الجوي الكهربائي بين مرغم ومطار آل مكتوم
اليوم 12:02
القبض على نجم سلة أميركا بتهمة «الاعتداء الجنائي»!
الرياضة
القبض على نجم سلة أميركا بتهمة «الاعتداء الجنائي»!
اليوم 11:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©