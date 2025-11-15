الأحد 16 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

كوت ديفوار تعزز أمن الحدود مع مالي

شارع قرب الحدود بين كوت ديفوار ومالي
16 نوفمبر 2025 01:53

باماكو (الاتحاد)

أعلنت السلطات في كوت ديفوار، نشر تعزيزات أمنية إضافية على حدودها الشمالية مع مالي، بعد تزايد أعداد اللاجئين الفارين من هجمات الجماعات المسلحة في الجنوب المالي، في خطوة تعكس مخاوف من تمدد حالة عدم الاستقرار في منطقة الساحل نحو الدول المجاورة.
وأفاد بيان حكومي بأن مجلس الأمن الوطني عقد اجتماعاً طارئاً الخميس الماضي، ووجّه القيادة العسكرية إلى تعزيز إجراءات المراقبة على الحدود.
وأرجع البيان «التدفقات غير المعتادة للاجئين» إلى «هجمات تستهدف المدنيين من قبل جماعات إرهابية مسلحة في عدة مناطق بجنوب مالي». وأوضح البيان أن السلطات بدأت تسجيل طالبي اللجوء، بالتوازي مع تطبيق بروتوكولات أمنية مشددة لمراقبة المنطقة الحدودية التي تشهد توتراً متصاعداً.
ويأتي هذا النزوح في ظل تصاعد هجمات جماعة إرهابية مرتبطة بتنظيم القاعدة، والتي فرضت مؤخراً حصاراً خانقاً على إمدادات الوقود في مالي. وتواصل الجماعة توسيع نطاق عملياتها غربا واقترابها من الحدود مع كوت ديفوار، في حين يقلل مسؤولون ماليون من احتمال تهديد العاصمة باماكو في المدى القريب. وتعكس الإجراءات الإيفوارية أحدث محاولات دول غرب أفريقيا الساحلية لاحتواء تداعيات إرهاب استمر لأكثر من عقد في منطقة الساحل.
وأدى النزاع إلى نزوح ملايين الأشخاص وشل اقتصادات المنطقة، مما دفع دولا مثل كوت ديفوار إلى استثمار موارد كبيرة في تعزيز أمن الحدود، مع تزايد المخاوف من انتقال العنف جنوبا إلى دول كانت تُعد مستقرة نسبياً.

