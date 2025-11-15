الأحد 16 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
"كلوديا" تسبب وفيات وفيضانات في البرتغال وبريطانيا

15 نوفمبر 2025 21:40

قالت السلطات في البرتغال، اليوم السبت، إن العاصفة "كلوديا" تسببت في مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة عشرات بينما شرعت فرق الإنقاذ في بريطانيا في تنظيم عمليات إجلاء إثر فيضانات في ويلز وإنجلترا.
وتشهد البرتغال وأجزاء من إسبانيا المجاورة، منذ أيام، أحوالا مناخية قاسية جراء العاصفة التي امتدت بحلول اليوم إلى مناطق في بريطانيا وإيرلندا.
وعثرت فرق الإنقاذ، يوم الخميس، على جثتي زوجين مسنين داخل منزلهما الذي غمرته المياه في منطقة فيرناو فيرو قرب لشبونة.
وقالت خدمات الطوارئ إن إعصارا ضرب مدينة ألبوفيرا في جنوب البرتغال اليوم السبت.
وأكد  فيتور فاز بينتو قائد الحماية المدنية الإقليمية مقتل امرأة بريطانية تبلغ من العمر 85 عاما.
وأضاف أن ثمانية وعشرين شخصا أصيبوا في فندق قريب من بينهم اثنين في المستشفى بإصابات خطيرة.
في بريطانيا، شهدت بلدة "مونماوث" والمناطق المجاورة في جنوب شرق ويلز، اليوم السبت، فيضانات عارمة.
وقالت خدمة الإطفاء والإنقاذ في جنوب ويلز إنها تقوم بعمليات إنقاذ وإجلاء.
وقال متحدث باسم الحكومة في ويلز "تسببت العاصفة كلوديا في حدوث فيضانات كبيرة في أجزاء من ويلز خلال الليل، والتي لا تزال تؤثر على المنازل والشركات والنقل والبنية التحتية للطاقة".

المصدر: وكالات
عاصفة
البرتغال
بريطانيا
