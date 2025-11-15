بابا الفاتيكان يستقبل نجوما من هوليوود

استقبل البابا ليو الرابع عشر، بابا الفاتيكان، اليوم السبت، مجموعة من كبار الممثلين وصناع السينما في هوليوود.

وقال البابا إن دُور السينما تواجه صعوبات في البقاء، مؤكدا ضرورة بذل مزيد من الجهود لحمايتها والحفاظ على تجربة المشاهدة المشتركة للأفلام.

وأضاف ليو الرابع عشر، وهو أول بابا أميركي، أن السينما "ورشة عمل حيوية للأمل" في وقت يتسم بعدم اليقين العالمي وبضغط رقمي زائد. وتابع "تشهد دور السينما تراجعا مقلقا، حيث يتم إزالة العديد منها من المدن والأحياء".

وأضاف "يقول البعض إن فن السينما والتجربة السينمائية في خطر. أحث المؤسسات على عدم الاستسلام، بل على التعاون في تأكيد القيمة الاجتماعية والثقافية لهذا النشاط".

ولا تزال إيرادات شباك التذاكر في العديد من الدول أقل بكثير من مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19، إذ شهدت دور العرض في الولايات المتحدة وكندا أسوأ موسم صيفي منذ عام 1981، مع استثناء احتساب فترة الإغلاق خلال الجائحة.

وقال ليو إن السينما، التي تحتفل هذا العام بمرور 130 عاما على نشأتها، تطورت من مجرد لعبة بين الضوء والظل إلى فن قادر على الكشف عن أعمق أسئلة الإنسانية.

وأضاف "السينما ليست مجرد صور متحركة، بل هي إحياء للأمل"، مشيرا إلى أن دخول قاعة العرض "أشبه بعبور عتبة جديدة"، حيث يتسع الخيال ويصبح حتى الألم قادرا على اكتساب معنى مختلف.

كما شجع البابا الفنانين على التحلي بالصدق والنزاهة لدى تناولهم لقضايا العنف والحروب والفقر والوحدة قائلا إن السينما الجيدة "لا تستغل الألم، بل تقر به وتسعى لاستكشافه".