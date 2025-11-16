الإثنين 17 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

ثوران بركان في اليابان

ثوران بركان في اليابان(أرشيفية)
16 نوفمبر 2025 08:20

قالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن بركانا في ساكوراجيما بمحافظة كاجوشيما، جنوب غربي اليابان، ثار في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، مطلقا عمودا من الرماد والدخان وصل ارتفاعه إلى 4400 متر في الغلاف الجوي. وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أن الثوران استمر بعد الحدث الأولي، مما دفع الوكالة إلى إصدار توقعات بتساقط الرماد على أجزاء من المحافظة.
وأشارت إلى أنه لم ترد أنباء فورية عن وقوع إصابات أو خسائر مادية جراء ثوران البركان.
ووفقا للمرصد الجوي المحلي، فإن ثورانا انفجاريا اندلع حوالي الساعة 57:12 صباح اليوم الأحد في فوهة ميناميداكي أرسل عمودا من الدخان يرتفع أعلى من 4 آلاف متر لأول مرة منذ 18 أكتوبر من العام الماضي.

 

المصدر: وكالات
ثوران بركان
بركان
اليابان
