أمطار غزيرة تضرب كاليفورنيا وتهدد بفيضانات مفاجئة

ضربت عاصفة قوية جنوب ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأميركية أمس السبت، ما تسبب بفيضانات في مناطق عدة من مقاطعة لوس أنجلوس الساحلية.

وضربت العاصفة القوية، التي تعرف باسم النهر الجوي، جنوبي كاليفورنيا، مما دفع إلى إصدار تحذيرات من حدوث فيضانات في مناطق مقاطعة لوس أنجليس الساحلية.

وأفادت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية في لوس أنجلوس وأوكسنارد، بهطول أمطار غزيرة بمعدلات تصل إلى 2.5 سنتيمتر في الساعة في المناطق الساحلية المعرضة للفيضانات المفاجئة.

وهطلت الجمعة الماضية، أمطار تجاوز منسوبها 10 سنتيمترات على مقاطعة سانتا باربرا الساحلية لدى اقتراب العاصفة من لوس أنجلوس.

وبدأت سحابة طويلة من الرطوبة الاستوائية التي تشكلت فوق المحيط الهادئ، بغمر منطقة خليج سان فرانسيسكو الأربعاء الماضي، ما تسبب في هطول أمطار غزيرة على جنوب كاليفورنيا.