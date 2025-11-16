الإثنين 17 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار أرضي في جاوة بإندونيسيا

منقذون يبحثون عن ناجين بعد انهيار أرضي في قرية سيبونيينغ في منطقة تشيلاتشاب بمقاطعة جاوة الوسطى
16 نوفمبر 2025 09:14

انتشلت فرق البحث والإنقاذ الإندونيسية يوم أمس السبت، 8 جثث أخرى، وذلك خلال اليوم الثالث من العمليات بعد انهيار أرضي وقع في قرية سيبونيينغ في منطقة تشيلاتشاب بمقاطعة جاوة الوسطى، ليرتفع العدد الإجمالي للضحايا الذين تم العثور عليهم إلى 11 شخصا، فيما لا يزال 10 أشخاص في عداد المفقودين، بحسب السلطات.
وقال محمد عبد الله، رئيس مكتب البحث والإنقاذ في تشيلاتشاب، إن انتشال الضحايا تم من عدة مواقع عمل، مشيرا إلى العثور على ما مجموعه ثمانية ضحايا في اليوم الثالث من عمليات البحث.
وأضاف أنه تم تعليق عمليات البحث والإنقاذ مؤقتا في وقت متأخر من بعد الظهر بسبب الأحوال الجوية غير المواتية، وأن من المتوقع استئناف الجهود في الصباح الباكر من اليوم الأحد، مع إعطاء الأولوية لسلامة العناصر المشاركة.
وكانت الانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار الغزيرة قد ضربت منطقتي سيبويوت وتاروكاها في قرية سيبونيينغ في منطقة تشيلاتشاب مساء الخميس.

 

 

المصدر: وكالات
