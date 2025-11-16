الإثنين 17 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

بريطانيا تجري تغييرات كبيرة على نظام اللجوء

نهر التايمز في لندن خلفه مباني شاهقة تحجبها السحب جزئيا
16 نوفمبر 2025 10:03

أعلنت بريطانيا، أنها ستجري أكبر تغييرات في سياستها المتعلقة بطالبي اللجوء في العصر الحديث.
وقالت وزارة الداخلية البريطانية التي ترأسها شابانا محمود، في بيان، إنه سيتم في إطار تلك التغييرات إلغاء الواجب القانوني لتقديم الدعم لبعض طالبي اللجوء، بما في ذلك السكن والإعانات الأسبوعية، موضحة أن هذا الإجراء سيطبق على طالبي اللجوء القادرين على العمل لكنهم يختارون عدم القيام بذلك وعلى من يخالفون القانون، وأن الأولوية في الحصول على الدعم الممول من دافعي الضرائب ستكون لمن يسهمون في الاقتصاد والمجتمعات المحلية. وأضافت أنه سيتم تخفيض المدة التي يحق للمستفيدين من وضعية لاجئ قضاؤها في البلاد إلى 30 شهرا بدلا من خمس سنوات.

ويحق للمستفيدين من وضعية لاجئ، حاليا، البقاء في بريطانيا لمدة خمس سنوات، ويمكنهم بعد ذلك تقديم طلب للبقاء في البلاد إلى أجل غير مسمى ومن ثم طلب نيل الجنسية.

وقالت الوزارة إن هامش الحماية هذا سيخضع لـ"مراجعة منتظمة"، كما سيُجبر لاجئون على العودة إلى بلدانهم بمجرّد اعتبارها آمنة، مشيرة إلى أنها تعتزم إخضاع أولئك الذين يُمنحون وضعية لاجئ لفترة انتظار تمتد لعشرين عاما قبل أن يُسمح لهم بالتقدّم بطلب للإقامة في المملكة المتحدة على المدى الطويل، بدلا من فترة السنوات الخمس المعمول بها حاليا.

أخبار ذات صلة
"كلوديا" تسبب وفيات وفيضانات في البرتغال وبريطانيا
باركر ينفي تناول مواد محظورة

ومن المتوقع أن تقدم الوزيرة شابانا محمود، غدا الإثنين، مزيدا من التفاصيل حول هذه الإجراءات التي تقول وزارة الداخلية إنها تهدف إلى جعل بريطانيا أقل جاذبية للمهاجرين غير الشرعيين وتسهيل إبعادهم.

وتقدم نحو 109 آلاف و343 شخصا بطلبات لجوء في المملكة المتحدة في العام المنتهي في مارس 2025، بزيادة قدرها 17% عن العام السابق، و6% فوق الذروة المسجلة عام 2002 والتي بلغت 103 آلاف و81 طلب لجوء.

 

المصدر: وكالات
شابانا محمود
بريطانيا
اللجوء
آخر الأخبار
فتاة فلسطينية تسير بين خيام النازحين خلال المطر في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
خروج مراكز طبية عن الخدمة في غزة جراء المنخفض الجوي
اليوم 01:04
نصب السيف الدمشقي في ساحة الأمويين بدمشق (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: جهود الاستجابة الإنسانية متواصلة في سوريا
اليوم 01:04
فريق إنقاذ خلال انتشال مهاجرين غرق مركبهم في البحر المتوسط - أرشيفية
الأخبار العالمية
«الهلال الأحمر»: غرق 4 بانقلاب قاربي مهاجرين قبالة ليبيا
اليوم 01:04
لاجئون سودانيون ينتظرون خارج مكتب تسجيل مفوضية اللاجئين في مخيم «طينة» بتشاد (أ ف ب)
الأخبار العالمية
المتحدث باسم الصليب الأحمر لـ«الاتحاد»: تدهور غير مسبوق للأوضاع الإنسانية في السودان
اليوم 01:04
مبنى مدمر قرب مخيم لنازحين فلسطينيين في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
غارات إسرائيلية ونسف منازل في خان يونس ورفح
اليوم 01:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©