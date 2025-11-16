الإثنين 17 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

انتخابات رئاسية في تشيلي

جانب من الاستعدادات للانتخابات الرئاسية في تشيلي
16 نوفمبر 2025 12:46

يتوجه الناخبون إلى مراكز الاقتراع في تشيلي اليوم الأحد لاختيار خليفة للرئيس المنتهية ولايته جابرييل بوريك. وتتقدم جانيت جارا في استطلاعات الرأي. مع ذلك، فإنه من غير المرجح أن تفوز وزيرة العمل السابقة جارا بأغلبية مطلقة، مما يعني أنه من المحتمل أن يكون من الضروري إجراء جولة إعادة بين أبرز مرشحين في ديسمبر المقبل.
وعلاوة على اختيار رئيس جديد، من المقرر انتخاب نصف أعضاء مجلس الشيوخ و جميع أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 155 عضوا اليوم. 
ويشار إلى أنه لا يمكن للرئيس الحالي بوريك الترشح مجددا عقب ولايته التي استمرت أربعة أعوام لأسباب دستورية. ويحق لنحو 8ر15 مليون شخص التصويت في الانتخابات اليوم، ومن المتوقع صدور النتائج خلال الليل. ويشار إلى أن التصويت يعد إلزاميا في تشيلي. وسيتولى الرئيس الجديد مقاليد السلطة في 11 مارس2026.

أخبار ذات صلة
زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب تشيلي
رئيس جيبوتي يترشح رسميا لولاية جديدة
المصدر: وكالات
تشيلي
انتخابات رئاسية
آخر الأخبار
فتاة فلسطينية تسير بين خيام النازحين خلال المطر في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
خروج مراكز طبية عن الخدمة في غزة جراء المنخفض الجوي
اليوم 01:04
نصب السيف الدمشقي في ساحة الأمويين بدمشق (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: جهود الاستجابة الإنسانية متواصلة في سوريا
اليوم 01:04
فريق إنقاذ خلال انتشال مهاجرين غرق مركبهم في البحر المتوسط - أرشيفية
الأخبار العالمية
«الهلال الأحمر»: غرق 4 بانقلاب قاربي مهاجرين قبالة ليبيا
اليوم 01:04
لاجئون سودانيون ينتظرون خارج مكتب تسجيل مفوضية اللاجئين في مخيم «طينة» بتشاد (أ ف ب)
الأخبار العالمية
المتحدث باسم الصليب الأحمر لـ«الاتحاد»: تدهور غير مسبوق للأوضاع الإنسانية في السودان
اليوم 01:04
مبنى مدمر قرب مخيم لنازحين فلسطينيين في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
غارات إسرائيلية ونسف منازل في خان يونس ورفح
اليوم 01:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©