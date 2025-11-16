الإثنين 17 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

روسيا تعلن السيطرة على قريتين في أوكرانيا

آثار معارك وقصف في زابوريجيا
16 نوفمبر 2025 16:25

أعلن الجيش الروسي، اليوم الأحد، سيطرته على قريتين في جنوب أوكرانيا، حيث تواصل قواته تقدّمها مستغلة تفوقها العددي على طول جبهة القتال الواسعة.
وقالت وزارة الدفاع الروسية، عبر منصة "تلغرام"، إن قواتها سيطرت على بلدتي "روفنوبوليي" و"مالايا توكماتشكا" في منطقة زابوريجيا، بعدما كانت أعلنت الأسبوع الحالي أيضا السيطرة على قريتين أخريين هناك.
ورغم أن العمليات العسكرية على جبهة زابوريجيا أقل كثافة من نظيراتها في الشرق، فإن القوات الروسية التي تتفوق عديدا وعتادا تواصل القضم الميداني في هذه المنطقة.
في الشرق، تهدف المعارك إلى السيطرة على مدينة بوكروفسك الاستراتيجية والتي تمكن مئات الجنود الروس من دخولها في الأسابيع الأخيرة، مخترقين الدفاعات الأوكرانية.
ومفاوضات السلام بين كييف وموسكو معطلة تماما، وخصوصا بعد تأجيل انعقاد قمة بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين كانت مقررة في بودابست، عاصمة المجر. 

المصدر: وكالات
