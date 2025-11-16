الإثنين 17 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

فرنسا لا تزال تأمل في استعادة مجوهرات اللوفر المسروقة

عملية السطو على متحف اللوفر في باريس
16 نوفمبر 2025 18:29

بعد مرور نحو شهر على عملية سطو تمكن خلالها لصوص من سرقة، مجوهرات تبلغ قيمتها 88 مليون يورو (نحو 100 مليون دولار أميركي) من متحف اللوفر الشهير، لا يزال وزير الداخلية الفرنسي، لوران نونيز، يأمل في إمكانية استعادة المسروقات.
وقال نونيز، لصحيفة "لا تريبيون" الفرنسية اليوم الأحد "طالما لا نملك دليلا على أنه قد تم بيعها، فإنني ما زلت مطمئنا".
وأشار نونيز إلى أن السلطات قد ألقت القبض على الأرجح على ثلاثة من أفراد العصابة المكونة من أربعة أشخاص.
وحتى الآن، قبض على عدد من المشتبه بهم، وتجري تحقيقات أولية ضد ثلاثة رجال يشتبه في تورطهم في عملية السطو، إضافة إلى امرأة بتهمة المساعدة والتواطؤ.
وكان ضمن المسروقات أيضا تاج الإمبراطورة أوجيني (1920-1826)، المزين بالزمرد ومئات من قطع الألماس، لكن عثر عليه لاحقا متضررا بالقرب من متحف اللوفر بعدما فقده الجناة أثناء هروبهم. 

المصدر: د ب أ
