الإثنين 17 نوفمبر 2025
الأخبار العالمية

خسائر فادحة بحركة الشباب في عملية عسكرية جنوب الصومال

أفراد من الجيش الصومالي (أرشيفية)
17 نوفمبر 2025 01:04

مقديشو (وكالات)

أفاد تقرير صومالي أمس، بتكبد حركة «الشباب» الإرهابية خسائر فادحة في عملية عسكرية في جنوب البلاد. ووفق وكالة الأنباء الصومالية «صونا» أمس، نفذت الفرقة الـ43 للجيش الصومالي وقوات الكوماندوز الخاصة عمليات عسكرية مخططة في البلدات التابعة لمنطقة جمامي بمحافظة جوبا السفلى. 
وطبقاً للوكالة، تكبدت عناصر مليشيات الشباب خسائر فادحة جراء العمليات العسكرية الجارية، حيث تم طردهم من تلك المناطق التي كانوا يتحصنون فيها. 
ورافقت العمليات العسكرية البرية غارات جوية شنها الجيش الصومالي، أسفرت عن تدمير أوكار الإرهابيين، حسبما أفادت الوكالة. وأكد ضباط الجيش مواصلة تنفيذ العمليات العسكرية لملاحقة فلول الإرهابيين.

