«الهلال الأحمر»: غرق 4 بانقلاب قاربي مهاجرين قبالة ليبيا

بنغازي (وكالات)

أفاد الهلال الأحمر الليبي أمس، بغرق 4 مهاجرين على الأقل جراء انقلاب قاربين كانا يقلان 95 مهاجراً غير نظامي قبالة سواحل مدينة الخمس الساحلية الليبية الخميس الماضي.

وأوضح الهلال الأحمر في بيان، أن القارب الأول كان يقل 26 مهاجراً، لقي 4 منهم حتفهم.

وأضاف أن القارب الثاني كان يقل 69 مهاجراً، دون تحديد مصيرهم.

وتقع الخُمس على بعد نحو 118 كيلومتراً شرقي العاصمة طرابلس.

وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة الأربعاء الماضي، أن ما لا يقل عن 42 مهاجراً صاروا في عداد المفقودين ويُعتقد أنهم لقوا حتفهم بعد انقلاب قارب مطاطي قرب حقل البوري النفطي، وهو منشأة بحرية تقع شمال غربي الساحل الليبي.

وذكر بيان الهلال الأحمر، أن فريق الطوارئ التابع له شارك في عملية الإنقاذ بالتعاون مع جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ في الخمس، إلى جانب انتشال جثث الضحايا والتعامل مع الحالات وفق الإجراءات المتبعة.