الإثنين 17 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

خروج مراكز طبية عن الخدمة في غزة جراء المنخفض الجوي

فتاة فلسطينية تسير بين خيام النازحين خلال المطر في مدينة غزة (رويترز)
17 نوفمبر 2025 01:04

غزة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
غارات إسرائيلية ونسف منازل في خان يونس ورفح
الإمارات تعلن عن مشروع زواج جماعي في غزة

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس، إن الوضع الصحي في قطاع غزة ما زال مأساوياً رغم اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن النقاط الطبية المقامة حديثاً خرجت عن الخدمة بسبب غزارة الأمطار وتطاير الخيام بفعل المنخفض الجوي.
وأضاف المتحدث باسم الوزارة، خليل الدقران، في بيان، إن «الوضع الصحي في قطاع غزة لا يزال مأساوياً جراء عدم التزام الجيش الإسرائيلي ببنود اتفاق وقف إطلاق النار».
وأوضح أن «إسرائيل تواصل منع إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية للقطاع، إضافة لمنع خروج الجرحى والمصابين للسفر لتلقي العلاج».
وأشار المسؤول الصحي إلى منع إسرائيل خروج 16 ألفاً و500 مريض ومصاب من قطاع غزة للعلاج بالخارج، رغم جهوزية أوراقهم الرسمية وتحويلاتهم الطبية. وأكد الدقران على أن النقاط الطبية التي تم إنشاؤها لتقديم الخدمة الصحية للأهالي خرجت عن الخدمة، بسبب غزارة الأمطار وتطاير الخيام من قوة الرياح».
وطالب الدقران المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والإسراع في إدخال الخيام والبيوت المتنقلة ومواد البناء إلى قطاع غزة.
ومنذ يوم الجمعة الماضي، تتأثر الأراضي الفلسطينية، بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة وأمطار ورياح، ما تسبب بغرق الآلاف من خيام النازحين في مناطق مختلفة من القطاع.
وحذر الدقران من خطر انتشار المزيد من الأمراض والأوبئة مع حلول فصل الشتاء وعدم وجود مأوى آمن للنازحين.
ولفت إلى أن «هذه المخاطر تتزايد مع انتشار التلوث الناجم عن اختلاط المياه العادة بالمياه الصالحة للشرب».

الحرب في غزة
غزة
فلسطين
قطاع غزة
إسرائيل
حرب غزة
أهالي غزة
سكان غزة
وزارة الصحة الفلسطينية
المنخفض الجوي
الأمطار الغزيرة
آخر الأخبار
فتاة فلسطينية تسير بين خيام النازحين خلال المطر في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
خروج مراكز طبية عن الخدمة في غزة جراء المنخفض الجوي
اليوم 01:04
نصب السيف الدمشقي في ساحة الأمويين بدمشق (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: جهود الاستجابة الإنسانية متواصلة في سوريا
اليوم 01:04
فريق إنقاذ خلال انتشال مهاجرين غرق مركبهم في البحر المتوسط - أرشيفية
الأخبار العالمية
«الهلال الأحمر»: غرق 4 بانقلاب قاربي مهاجرين قبالة ليبيا
اليوم 01:04
لاجئون سودانيون ينتظرون خارج مكتب تسجيل مفوضية اللاجئين في مخيم «طينة» بتشاد (أ ف ب)
الأخبار العالمية
المتحدث باسم الصليب الأحمر لـ«الاتحاد»: تدهور غير مسبوق للأوضاع الإنسانية في السودان
اليوم 01:04
مبنى مدمر قرب مخيم لنازحين فلسطينيين في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
غارات إسرائيلية ونسف منازل في خان يونس ورفح
اليوم 01:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©