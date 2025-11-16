رئيس أوزبكستان يقترح إنشاء تكتل لدول آسيا الوسطى

اقترح الرئيس الأوزبكي شوكت ميرضيائيف، اليوم الأحد، تشكيل منظمة تعاون إقليمي أطلق عليها اسم "مجتمع آسيا الوسطى"، في محاولة لتعزيز التكامل الاقتصادي في المنطقة التي يقطنها أكثر من 80 مليون نسمة.

جاء اقتراح ميرضيائيف في كلمة ألقاها خلال اجتماع في طشقند لقادة جمهوريات آسيا الوسطى الخمس التي كانت تابعة للاتحاد السوفيتي في السابق، بالإضافة إلى أذربيجان. والدول الخمس هي أوزبكستان وتركمانستان وقازاخستان وطاجيكستان وقيرغيزستان.

وشدد على ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي والأمني والبيئي.

وكانت الدول الخمس أكدت، في السنوات القليلة الماضية، رغبتها في تعزيز التكامل الإقليمي، بعد عقود اتسمت أحيانا بتوتر العلاقات.

ونجحت اثنتان من هذه الدول، وهما قيرغيزستان وطاجيكستان، في وقت سابق من هذا العام، في تسوية نزاع حدودي طويل الأمد أودى بحياة المئات من الأشخاص.

وزار الزعماء الخمسة واشنطن في وقت سابق من هذا الشهر لإجراء محادثات مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وفي سياق منفصل، قال ميرضيائيف إن الدول الخمس صوتت على إضافة أذربيجان، وهي دولة من جنوب القوقاز ولا تعتبر جزءا من آسيا الوسطى، إلى اجتماعاتهم المنتظمة.