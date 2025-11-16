وزير أميركي: "نأمل" إتمام اتفاق مع الصين بشأن المعادن قريبا

قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، في تصريحات بُثت اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة "تأمل" في إتمام اتفاق المعادن الأرضية النادرة مع الصين بحلول عيد الشكر الذي يحل يوم 27 نوفمبر الجاري هذا العام.

تأتي تصريحات بيسنت في أعقاب اتفاق إطاري أُعلن عنه الشهر الماضي وافقت فيه واشنطن على عدم فرض رسوم جمركية بنسبة 100 بالمئة على الواردات الصينية مقابل تأجيل بكين نظام تراخيص التصدير للمعادن الاستراتيجية المهمة والمواد المغناطيسية.

وقال بيسنت لبرنامج "صنداي مورنينج فيوتشرز" على شبكة "فوكس نيوز" التلفزيونية "أنا على يقين من احترام الصين للاتفاقات التي أبرمها الرئيس (دونالد) ترامب والرئيس شي (جين بينغ) بعد اجتماعهما في كوريا".

توصل الرئيسان الأميركي والصيني، خلال اجتماعهما في مدينة بوسان في كوريا الجنوبية نهاية أكتوبر الماضي، إلى اتفاق يقضي بخفض الرسوم الجمركية مقابل استئناف بكين شراء مزيد من المنتجات الأميركية وضمان استمرار صادرات المعادن النادرة إلى الولايات المتحدة.