الأخبار العالمية

عشرات القتلى جراء انهيار منجم في الكونغو الديمقراطية

انهيار منجم في الكونغو الديمقراطية
16 نوفمبر 2025 23:54

قضى 32 عاملا إثر انهيار في موقع لتعدين الكوبالت في جنوب جمهورية الكونغو الديمقراطية السبت، وفق ما أفادت مصادر حكومية اليوم الأحد.
ووقع الحادث في منجم "كالاندو" داخل مقلع "مولوندو"، على بعد حوالي 42 كيلومترا جنوب شرق مدينة "كولويزي"، عاصمة مقاطعة لوالابا، وفق السلطات المحلية.
وقال وزير الداخلية الإقليمي روي كاومبا مايوندي في تصريح "رغم الحظر الرسمي على الوصول إلى الموقع بسبب الأمطار الغزيرة وخطر الانهيارات الأرضية، فإن الحفارين غير القانونيين اقتحموا المقلع".
وأضاف المسؤول أن "العبور المتسرع للحفارين" تسبب في انهيار جسر بدائي مَـدّوه لعبور خندق مغمور بالمياه يحدّ الموقع.
وأضاف "تم انتشال 32 جثة"، مشيرا إلى أن عمليات البحث "مستمرة".
في المقابل، أفاد تقرير صادر عن خدمة المساعدة والدعم للتعدين الحرفي والصغير الحجم، وهي هيئة حكومية مسؤولة عن تقديم المساعدة الفنية والمالية للتعاونيات المنجمية، بأن وجود جنود في الموقع أثار حالة من الذعر.

المصدر: آ ف ب
الكونغو الديمقراطية
منجم
انهيار
