حاملة طائرات أميركية تصل إلى البحر الكاريبي

أعلنت الولايات المتحدة، الأحد، وصول حاملة الطائرات الأميركية "يو أس أس جيرالد فورد" إلى البحر الكاريبي رسميا في إطار عمليات لمكافحة المخدرات.

وأوضح بيان، صادر عن القيادة العسكرية الجنوبية الأميركية (ساوثكوم) التي تغطي أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي، موقع حاملة الطائرات بعد إعلان الثلاثاء أكد أنها دخلت في هذا اليوم منطقة مسؤولية القيادة.

تعد "يو أس أس جيرالد فورد" حاملة الطائرات الأكثر تطورا في البحرية الأميركية وتحمل أربعة أسراب من الطائرات المقاتلة، وترافقها ثلاث مدمرات قاذفات للصواريخ.

وأوضح بيان القيادة الجنوبية أن مجموعة حاملة الطائرات "ستنضم إلى القوات الموجودة في البحر الكاريبي" وبينها مجموعة برمائية ووحدة مشاة بحرية.

ومنذ أغسطس الماضي، تنشر واشنطن قدرات عسكرية كبيرة في منطقة البحر الكاريبي بينها ست سفن حربية، بهدف معلن هو مكافحة تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة.

وشنّت واشنطن، خلال الأسابيع الماضية، ضربات في المياه الدولية استهدفت نحو 20 زورقا تقول إنها تُستخدم لتهريب المخدرات، ما أسفر عن مقتل 76 شخصا على الأقل، بحسب البيانات الأميركية.