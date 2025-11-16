الإثنين 17 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

حاملة طائرات أميركية تصل إلى البحر الكاريبي

حاملة طائرات أميركية تصل إلى البحر الكاريبي
17 نوفمبر 2025 00:17

أعلنت الولايات المتحدة، الأحد، وصول حاملة الطائرات الأميركية "يو أس أس جيرالد فورد" إلى البحر الكاريبي رسميا في إطار عمليات لمكافحة المخدرات.
وأوضح بيان، صادر عن القيادة العسكرية الجنوبية الأميركية (ساوثكوم) التي تغطي أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي، موقع حاملة الطائرات بعد إعلان الثلاثاء أكد أنها دخلت في هذا اليوم منطقة مسؤولية القيادة.
تعد "يو أس أس جيرالد فورد" حاملة الطائرات الأكثر تطورا في البحرية الأميركية وتحمل أربعة أسراب من الطائرات المقاتلة، وترافقها ثلاث مدمرات قاذفات للصواريخ.
وأوضح بيان القيادة الجنوبية أن مجموعة حاملة الطائرات "ستنضم إلى القوات الموجودة في البحر الكاريبي" وبينها مجموعة برمائية ووحدة مشاة بحرية.
ومنذ أغسطس الماضي، تنشر واشنطن قدرات عسكرية كبيرة في منطقة البحر الكاريبي بينها ست سفن حربية، بهدف معلن هو مكافحة تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة.
وشنّت واشنطن، خلال الأسابيع الماضية، ضربات في المياه الدولية استهدفت نحو 20 زورقا تقول إنها تُستخدم لتهريب المخدرات، ما أسفر عن مقتل 76 شخصا على الأقل، بحسب البيانات الأميركية.

أخبار ذات صلة
«شرطة دبي» تشارك في مؤتمر رؤساء أجهزة مكافحة المخدرات
زايد بن حمد: مبادرات وطنية لرفع الوعي وتعزيز الوقاية من المخدرات
المصدر: وكالات
حاملة طائرات أميركية
البحر الكاريبي
مكافحة المخدرات
آخر الأخبار
فتاة فلسطينية تسير بين خيام النازحين خلال المطر في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
خروج مراكز طبية عن الخدمة في غزة جراء المنخفض الجوي
اليوم 01:04
نصب السيف الدمشقي في ساحة الأمويين بدمشق (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: جهود الاستجابة الإنسانية متواصلة في سوريا
اليوم 01:04
فريق إنقاذ خلال انتشال مهاجرين غرق مركبهم في البحر المتوسط - أرشيفية
الأخبار العالمية
«الهلال الأحمر»: غرق 4 بانقلاب قاربي مهاجرين قبالة ليبيا
اليوم 01:04
لاجئون سودانيون ينتظرون خارج مكتب تسجيل مفوضية اللاجئين في مخيم «طينة» بتشاد (أ ف ب)
الأخبار العالمية
المتحدث باسم الصليب الأحمر لـ«الاتحاد»: تدهور غير مسبوق للأوضاع الإنسانية في السودان
اليوم 01:04
مبنى مدمر قرب مخيم لنازحين فلسطينيين في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
غارات إسرائيلية ونسف منازل في خان يونس ورفح
اليوم 01:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©