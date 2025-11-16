الإثنين 17 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
تركيا تسعى لاستضافة مؤتمر المناخ في 2026

مؤتمر المناخ كوب 30 في البرازيل
17 نوفمبر 2025 00:41

أكد مصدر دبلوماسي تركي، الأحد، رغبة تركيا في استضافة محادثات الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ العام المقبل، واستعدادها لتنظيم الحدث بمفردها في حال عدم التوصل إلى اتفاق حول آلية لرئاسة مشتركة مع أستراليا.
ولم تتوصل أستراليا وتركيا المرشحتان لاستضافة المؤتمر إلى اتفاق حول آلية مشتركة لتنظيم مؤتمر الأمم المتحدة الحادي والثلاثين لتغير المناخ كوب31 في 2026.
ويتم اختيار الدولة المضيفة بتوافق داخلي، ولا يمكن اختيار أي من الدولتين إذا لم تسحب إحداهما ترشيحها أو تتوصلان إلى اتفاق لتنظيمه على نحو مشترك. ويتعين اتخاذ قرار في مؤتمر الأطراف الحالي المنعقد في بيليم بالبرازيل.
وفي حال عدم التوصل إلى توافق، يُعقد المؤتمر القادم في مدينة بون بغرب ألمانيا حيث مقر أمانة الأمم المتحدة للمناخ.
وأفاد المصدر التركي أن المناقشات مع أستراليا خلال الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي، أسفرت عن مقترحات أولية لإدارة مشتركة للحدث وعقد اجتماعات رفيعة المستوى مشتركة.
لكن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي عبر عن رفضه هذه المساعي، مشيرا إلى أن قواعد الأمم المتحدة تمنع الرئاسة المشتركة، كما تحدث عن مخاوف من صرف الانتباه عن أجندة مؤتمر الأطراف التي تركز على المحيط الهادئ، بحسب ما أفاد المصدر.
وأضاف المصدر أن "تركيا لا تزال تدعم آلية لرئاسة مشتركة كوسيلة لتعزيز التعددية، لكنها مستعدة لتنظيم المؤتمر بشكل مستقل إذا لم يتم التوصل إلى توافق"، مؤكدا أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عبر عن هذا الموقف في رده على رئيس الوزراء الأسترالي.

المصدر: وكالات
تركيا
مؤتمر الأطراف
مؤتمر المناخ
