قتلى ومصابون في انهيار أرضي بفيتنام

طمر انهيار أرضي حافلة ركاب على طريق جبلي في فيتنام، مما أسفر عن وفاة ستة أشخاص وإصابة 19 آخرين، وذلك في ظل التوقعات بهطول مزيد من الأمطار الغزيرة. وكانت الأرض والصخور قد انهارت على الحافلة في وقت متأخر من أمس الأحد، أثناء سيرها عبر طريق خانه لي في الأراضي العليا بوسط البلاد، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وقد حطم الانهيار الأرضي مقدمة الحافلة، مما أدى لحصار عدد من الركاب. وواجه رجال الإنقاذ صعوبة لساعات للوصول إلى موقع الحادث، حيث تسببت الأمطار الغزيرة في وقوع انهيارات أرضية على جانبي الطريق، مما أدى لإغلاقه. وكانت الحافلة تقل 32 شخصا من مدينة هو تشي مينه، العاصمة المالية لفيتنام، أثناء سيرها من دا لات في الأراضي العليا بوسط فيتنام إلى مدينة نها تراج الساحلية. وتم نقل الركاب المصابين إلى مستشفى قريب.