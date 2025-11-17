الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

قتلى ومصابون في انهيار أرضي بفيتنام

مركبات عالقة على طريق متضرر بعد الانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار الغزيرة في فيتنام
17 نوفمبر 2025 11:01

طمر انهيار أرضي حافلة ركاب على طريق جبلي في فيتنام، مما أسفر عن وفاة ستة أشخاص وإصابة 19 آخرين، وذلك في ظل التوقعات بهطول مزيد من الأمطار الغزيرة. وكانت الأرض والصخور قد انهارت على الحافلة في وقت متأخر من أمس الأحد، أثناء سيرها عبر طريق خانه لي في الأراضي العليا بوسط البلاد، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.
وقد حطم الانهيار الأرضي مقدمة الحافلة، مما أدى لحصار عدد من الركاب. وواجه رجال الإنقاذ صعوبة لساعات للوصول إلى موقع الحادث، حيث تسببت الأمطار الغزيرة في وقوع انهيارات أرضية على جانبي الطريق، مما أدى لإغلاقه. وكانت الحافلة تقل 32 شخصا من  مدينة هو تشي مينه، العاصمة المالية لفيتنام، أثناء سيرها من دا لات في الأراضي العليا بوسط فيتنام إلى مدينة نها تراج الساحلية. وتم نقل الركاب المصابين إلى مستشفى قريب.

المصدر: وكالات
فيتنام
انهيار
انهيارات أرضية
