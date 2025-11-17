الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

18 قتيلًا وعشرات المفقودين في انهيارات أرضية بإندونيسيا

18 قتيلًا وعشرات المفقودين في انهيارات أرضية بإندونيسيا
17 نوفمبر 2025 15:02

قالت السلطات الإندونيسية اليوم الاثنين إن الانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار التي شهدتها منطقتان بإقليم جاوة الوسطى الإندونيسي أسفرت عن مقتل 18 شخصاً على الأقل فيما لا تزال عمليات البحث جارية.

وذكرت الوكالة المعنية بالتعامل مع تداعيات الكوارث إن انهياراً أرضياً وقع في مدينة سيلاكاب الأسبوع الماضي طمر عشرات المنازل في قرية سيبيونينج. وأضافت أن جهود البحث والإنقاذ تواجه تحديات لأن هناك أشخاصاً دفنوا على عمق ثلاثة إلى ثمانية أمتار.

ووفقا لهيئة الأرصاد الجوية فإن موسم الأمطار في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا بدأ في سبتمبر ومن المرجح أن يستمر حتى أبريل، وهي ظروف جوية عادة ما تصاحبها احتمالات عالية لحدوث سيول وفيضانات.

أخبار ذات صلة
قتلى ومصابون في انهيار أرضي بفيتنام
ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار أرضي في جاوة بإندونيسيا
المصدر: وكالات
إندونيسيا
انهيارات أرضية
آخر الأخبار
طارق المنهالي مستشار الجيوموسيقية في «السيمفونيات التراثية»
الترفيه
طارق المنهالي مستشار الجيوموسيقية في «السيمفونيات التراثية»
اليوم 13:10
حكام الإمارات يهنئون ملك المغرب بذكرى استقلال بلاده
علوم الدار
حكام الإمارات يهنئون ملك المغرب بذكرى استقلال بلاده
اليوم 13:07
مهرجان ياس الشتوي يعود بأنشطة احتفالية
الترفيه
مهرجان ياس الشتوي يعود بأنشطة احتفالية
اليوم 13:05
«أنمينيا أبوظبي» يعود بتجارب ثقافية وترفيهية ملهِمة
الترفيه
«أنمينيا أبوظبي» يعود بتجارب ثقافية وترفيهية ملهِمة
اليوم 12:58
شباب الأهلي يفوز على كاظمة الكويتي في سوبر غرب آسيا للسلة
الرياضة
شباب الأهلي يفوز على كاظمة الكويتي في سوبر غرب آسيا للسلة
اليوم 12:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©