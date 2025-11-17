الدنمارك تغلق مطارا بعد تحليق مسيّرات

أُغلق مطار "ألبورغ" في شمال الدنمارك لساعات عدة، مساء أمس الأحد، بعد إنذار بتحليق طائرات مسيرة في المجال الجوي المجاور، بحسب ما أعلنت سلطات المطار، في حلقة جديدة من حوادث مماثلة في أوروبا.

وصرح يان إلياسن المتحدث باسم شركة "نافيير" الدنماركية لمراقبة الحركة الجوية، اليوم الاثنين "أُغلق المطار أمام عمليات الهبوط والإقلاع بين الساعة 9,30 مساء و11,15 مساء (20,30 و22,15 ت غ) الليلة الماضية بعد نشاط مشبوه لطيران مسيّر".

وأضاف أن أربع رحلات تأثرت بالإغلاق.

وجاء ذلك بعد شهرين تقريبا على تحليق مسيرات في أنحاء الدنمارك، ما أدى إلى حظر لمدة أسبوع للاستخدام المدني للمسيرات، وذلك لضمان الأمن خلال قمتين أوروبيتين عقدتا في العاصمة كوبنهاغن في الأول والثاني من أكتوبر الماضي.

في نهاية سبتمبر، رُصد تحليق مسيرات مجهولة المصدر.

ولم يتمكن المحققون الدنماركيون، حتى الآن، من تحديد الجهة المسؤولة عن إطلاق المسيرات فوق الدنمارك.

وعقب حادثة، أمس الأحد، كتبت شرطة يوتلاند الشمالية، على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، أنها "تلقت معلومات تفيد باحتمال رصد طائرة مسيرة واحدة أو أكثر حول مطار ألبورغ".

وأضافت "نجري تحقيقات مكثفة في المنطقة. في الوقت الحالي، ليس لدينا أي معلومات إضافية".